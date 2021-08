Michelle Rodriguez și-a accesorizat costumul de baie minuscul cu un accesoriu bizar. Cum arată imaginile făcute de paparazzi

Michelle Rodriguez a fost văzută distrându-se la bordul unei bărci de lux alături de prezentatoarea italiană Raffaella Zardo. În vârstă de 43 de ani, actrița din ”Furios și Iute” s-a bucurat de plimbarea în jurul orașului Porto Cervo.

Cum arată Michelle Rodriguez în costum de baie

Michelle Rodriguez este într-o formă fizică de invidiat. Corpul ei îi permite să poarte orice tip de costum de baie și să arate impecabil, însă vedeta pare să le prefere pe cele care-i permit să se bronzeze fără urme.

De această dată, frumoasa brunetă a optat pentru un costum de baie maro, din două piese. În vreme ce topul i-a scos în evidență bustul, bikini cu talia joasă a lăsat la vedere abdomenul fit.

Michelle nu a renunțat la bijuterii și a ales să poarte două coliere și câteva brătări. Pe degetul inelar al mâinii stângi se pot vedea și două inele.

În curând, actrița a adăugat și un accesoriu bizar, care pare a fi o mască în diverse culori. Cel mai probabil, acesta o protejează de razele soarelui.

De asemenea, Michelle a fost văzută interpretând ceea ce părea a fi o serie de întinderi, arătându-și flexibilitatea în timp ce își ridica picioarele în aer.

Cum s-a făcut remarcată Michelle Rodriguez în lumea filmului

Aventura lui Michelle Rodriguez în lumea filmului a început în 1999, când a citit într-o revistă că se caută actriță pentru rolul principal din Girlfight.

Vedeta a luptat cu alte 350 de actrițe pentru el și l-a obținut, Girlfight devenind un an mai târziu unul din cele mai apreciate filme, cu premii câștigate la Cannes și Sundance.

Deși nu i-a adus o meritată nominalizare la Oscar, așa cum prevestea presa, rolul i-a deschis actriței drumul către cele mai dure roluri de la Hollywood.

A apărut în The Fast and the Furious, Resident Evil, S.W.A.T., iar în 2005 a fost Ana Lucia în cel mai vizionat serial al perioadei, Lost. După o revenire în seria The Fast and the Furious, Rodriguez a jucat în Avatar.

