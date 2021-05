Mihai Bendeac, comentariu picant la poza nud a Andreei Raicu. Ce a scris juratul iUmor

Mai în glumă, mai în serios, Mihai Bendeac a adăugat un comentariu la fotografia pe care Andreea Raicu o postase pe pagina sa de Facebook. În comentariu, juratul iUmor a îndrăznit să scrie “Oriunde. Oricând. 😜”.

Andreea Raicu nu i-a răspuns la comentariu, în schimb fanii nu s-au putut abține: "Ați fi superbi împreună. De ce nu încercați?", a fost doar unul dintre comentariile apreciative.

Au existat și guri rele care au criticat gestul comediantului, însă a ales să le treacă cu vedere și este în așteptarea unui răspuns din partea celei de care s-a apropiat extrem de mult la iUmor, în urma unui roast de zile mari.

Andreea Raicu a pozat nud la 43 de ani

Andreea Raicu, una dintre cele mai apreciate prezențe feminine din atât din mediul online, cât și din televiziune, a pozat nud și a publicat fotografia pe contul său oficial de Instagram. Imaginea a făcut furori.

Deși este o persoană discretă, Andreea Raicu și-a ieșit din zona de confort și a dat frâu liber dorințelor și imaginației. Aceasta a pozat nud, iar alături i-a fost o echipă de fotografi profesioniști care a avut grijă ca totul să iasă impecabil.

Andreea Raicu a renunțat complet la haine și la lenjeria intimă pentru ședința foto incendiară.

Postarea a strâns peste 15.600 de aprecieri din partea admiratorilor, dar și nenumărate comentarii de apreciere. Au fost și guri rele care au criticat-o pentru gestul său, însă ea a ținut să explice în descrierea fotografiei că este vorba de un act de curaj și depășirea limitelor.

Andreea Raicu a scris în descrierea fotografiei: "Din perioada in care eram inchisi in casa☺️. (...) Le pun la cutia cu momente frumoase din afara zonei de confort ca tot asta a fost trendul predominat in acesta perioada. Mai avem si altele si si mai si. Sa le postam sau....?".

De asemenea ea a mulțumit echipei care i-a făcut pozele într-un mod inedit, semn că vrea să arate tuturor așa cum este ea în realitate: "Ma bucur ca m-ați convins să pozez fără măști".

Roast-ul Andreei Raicu la iUmor

Frumoasa Andreea Raicu, mereu elegantă și rafinată, și-a făcut prezența la iUmor pentru un roast de zile mari, impresionându-I pe jurați cu atitudinea ei. Andreea Raicu a spus că nu e obișnuită să spună răutăți și nu crede că e potrivită pentru acest roast.

Andreea Raicu a fost invitată la iUmor pentru a face roast și, deși a spus că nu știe să fie răutăcioasă, a încercat să facă glume și la adresa altora.

Mereu o prezență delicată, diafană și feminină, Andreea Raicu l-a lăsat cu gura căscată pe Mihai Bendeac, cel cu care a fost coleg la aceeași televiziune în trecut.

“Eu am o meserie și zic să o lăsăm pe Paula Chirilă să facă asta”, a zis invitata iUmor.

Adevăratul motiv pentru care și-a dorit să vină la iUmor a fost pentru a o convinge pe Delia să facă împreună un duet.

“Doar că nu trebuie să o convingi că ea face duet cu oricine”, spune Andreea.