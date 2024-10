Mihai Găinușă, imagine emoționană cu fiica lui. Eva Găinușă a împlinit 19 ani. Cum arată acum tânăra și ce i-a transmis tatăl ei

Mihai Găinușă este mândru de fiica sa care a împlinit 19 ani. Colegul Oanei paraschiv de la Asia Expess a publicat în mediul online o fotografie superbă cu fiica sa.

În stilul său caracteristic, Mihai Găinuță a transmis un mesaj haios de ziua fiicei sale. Eva a împlinit 19 ani și este aproape la fel de înaltă ca tatăl său.

Mihai Găinușă a publicat pe rețelele sociale o imagine în care apare ținând-o în brațe pe fiica sa.

Cum arată fiica lui Mihai Găinușă la 19 ani și ce i-a transmis tatăl său

„Am cine să-mi aducă, la bătrânețe, un pahar de...vin. La mulți ani cu sănătate, Ev!”, a scris concurentul Asia Express în dreptul imaginii.

În imagine Eva apare zâmbind cu gura până la urechi și ținându-și în mâini tortul aniversar. Tânăra a împlinit 19 ani pe 19 octombrie.

Eva Găinușă a luat Bacalaureatul în vara lui 2024 și a optat pentru studii universitare în străinătate. Fiica lui Mihai Găinuță este studentă la Universitatea din Padova, Italia. „Vrea să se facă ceva pe biologie-medicină, deci nu are nicio treabă cu mine, ceea ce e foarte bine”, spunea tatăl său în urmă cu puțin timp, pentru avantaje.ro.

Mihai Găinușă și soția lui au împreună 2 copii: Pe Eva și pe Andrei.

Mihai Găinușă și Ioana s-au cunoscut în urmă cu mai bine de 20 de ani, pe vremea când erau vecini și au dat nas în nas atunci când și-au ciocnit mașinile în cartier.

“A fost cea mai frumoasă și lungă amiabilă din viața mea. Sper că și din a ei. Cred că atunci când am cerut-o de soție, am luat-o pe ocolite și i-am zis că o cer pentru un prieten. Jucam rolul unui pețitor și am fost ușor penibil”, a povestit Mihai Găinușă, potrivit Unica.

Mihai Găinușă este unul dintre concurenții sezonului 7 Asia Express, unde participă alături de Oana Paraschiv.

„Dacă fiecare om e dator să planteze un pom, să înalțe o casă și să facă un copil, înseamnă că deja am rămas cu ceva timp liber. Așa că, în Asia Express, vreau să văd ce pomi au ei și cum arată casele lor pe dinăuntru. Să fiu totuși atent cu copiii, că mi-ajung doi. O să fie un prilej să le arăt mai tinerelor generații, că noi, cei din X, am crescut mai mult pe afară și am mâncat pe cartelă, deci suntem pregătiți de Jocurile Foamei și ale Somnului. Pe Oana mă bazez mult la interacțiunile sociale și la atenția pentru detalii, câteva dintre defectele mele. Și am un atu major: pe Drumul Zeilor sunt însoțit de o fată de preot. Mulțumesc pentru alegere și, cum spune thailandezul: vaya con Dios!”, spunea Mihai Găinușă înainte de a merge în Asia Express.