Milioane de femei îl adorau, dar soția lui era singura care îi știa secretul rușinos: „Cel mai mare regret al vieții mele. Am o senzație oribilă, de dispreț”

Actorul şi regizorul american Ben Affleck a declarat într-un interviu acordat ziarului The New York Times că divorţul său de Jennifer Garner este „cel mai mare regret al vieţii sale” şi pe care l-a legat în mod direct de problemele sale de abuz de alcool, relatează EFE.



„Am băut relativ normal timp îndelungat. Dar am început să beau mult şi mai mult, când căsnicia mea a început să se clatine. A fost în perioada 2015- 2016 şi mi-a creat desigur mai multe probleme matrimoniale”, a spus actorul în plină perioadă de promovarea a noului să film "The Way Back".



În 2018, Affleck s-a internat într-o clinică de dezintoxicare şi ulterior el a anunţat public că a depăşit complet dependenţa sa de alcool. Cu câţiva ani înainte, în 2015, el divorţase de Jennifer Garner cu care se căsătorise în 2005.

„Cel mai mare regret al vieţii mele este divorţul”, a recunoscut el. „Ruşinea este într-adevăr toxică. Nu există niciun substrat pozitiv în ruşine. Este doar o senzaţie toxică şi oribilă de autodispreţ şi lipsă de stimă”, a precizat actorul.



Deşi divorţaţi, Affleck şi Garner, care au împreună trei copii, au rămas uniţi pe perioada tratamentului. Actorul a asigurat că atât el cât şi soţia sa au încercat să-i ţină departe pe copii de imaginile publicate de unele ziare, în care actorul era văzut în stare de ebrietate.





În filmul „The Way Back”, personajul interpretat de Affleck luptă împotriva dependenţei de alcool în timp ce încearcă să se împace cu soţia sa.



„Era cu adevărat important pentru el să încerce să facă pace şi să-şi asume responsabilitatea pentru durerea pe care i-a pricinuit-o soţiei sale”, a spus Affleck despre unele scene filmate de Gavin O'Connor în care, potrivit regizorului, actorul s-a „prăbuşit emoţional”.