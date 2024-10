Minodora, de nerecunoscut pe patul de spital după ce a slăbit 40 de kilograme. Artista a fost operată recent

În ultimul an, Minodora a slăbit spectaculos. După ce a topit 40 de kilograme, a ajuns pe masa medicului estetician. Recent, a suferit o operație la nivelul feței.

Minodora a slăbit semnificativ în ultimii ani și a atras atenția publicului cu transformarea sa fizică. Artista a declarat în mai multe interviuri că a pierdut aproximativ 40 de kilograme, iar această schimbare a venit în urma unui efort consistent și a unor schimbări în stilul de viață, inclusiv dieta și activitatea fizică.

Minodora a povestit că a optat pentru o alimentație mai sănătoasă și a încercat să fie mai activă, având grijă și de echilibrul emoțional.

Minodora, de nerecunoscut pe patul de spital. Artista a fost operată recent

După ce a topit kilogramele, Minodora a continuat procesul transformării sale fizice cu câteva operații. Artista a făcut o operație de abdominoplastie și una de ridicare de sâni.

Pentru că și-a dorit să arate și mai tânără la față, a ajuns pe mâna medicului estetician, care i-a făcut un lifting la gât și la gușă. Recent, a făcut o nouă intervenție la gușă pentru a elimina surplusul de piele.

Minodora s-a fotografiat pe patul de spital, vizibil schimbată după toate eforturile depuse de a slăbi.

”O să fiu frumoasă. Mulțumesc domnului doctor. Sunt sinceră și transparentă cu voi, pentru că vă respect. Mi-am scos gușa care atârna, atârna inestetic, deoarece am slăbit 40 de kilograme”, a scris Minodora pe Tiktok.

Cum a reușit Minodora să slăbească 40 de kilograme

Minodora a reușit să slăbească zeci de kilograme fără o dietă minune, ci a consumat tot ce și-a dorit, dar în cantități mici pentru a nu se depune.

„Mănânc absolut orice, dar în cantități mici. Niciodată nu mănânc până mi se umflă stomacul. Nu mai am senzația asta de de preaplin de mulți ani de zile. Nu mă culc după ce am mâncat. Mănânc cu 4-5 ore înainte de culcare. Când nu am concerte, eu la 22.30 sunt în pat, dorm. Ultima masă e pe la șapte. Cu trei ore jumătate înainte să dorm nu mai pun nimic în stomac”, a declarat Minodora, în urmă cu ceva timp.