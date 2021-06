Mioara, mama Oanei Roman, din nou la centrul de recuperare. Iată ce mesaj a transmis fiica ei

Mioara Georgescu, fostă Roman, se confruntă cu probleme de sănătate de ceva timp, dar iată că acestea au ajuns-o, iar acum este nevoită să stea internată la tratamente și recuperare fizică.

Mioara Roman, din nou pe mâna medicilor. A ajuns la centrul de tratamente

Oana Roman își iubește foarte mult mama, iar acest lucru s-a văzut mereu, mai ales atunci când ea avea nevoie de locuință și era pe punctul de a rămâne pe stradă deoarece nu mai avea bani pentru a-și plăti datoriile. Iată că acum, Oana Roman și-a dus mama la un centru de recuperare, unde va fi tratată regește. Aceasta a povestit pe rețelele de socializare despre acest aspect, declarând faptul că Mioara nu se simte foarte bine și are nevoie să stea o perioadă în acel loc.

Citește și: Oana Roman, dezvăluiri neașteptate despre părinții ei. Mioara și Petre Roman nu și-au mai vorbit de 20 de ani

Fiica lui Petre Roman a explicat, pe contul personal de Instagram, faptul că mama ei, Mioara Roman, va fi internată pentru o perioadă de recuperare. Oana a postat și câteva clipuri cu mama și sora ei, chiar din locația unde aceasta va primi serviciile medicale respective. Este cunoscut faptul că mama vedetei s-a confruntat destul de des cu probleme medicale asemănătoare, însă cu toate tratamentele realizate până în momentul de față, Mioara nu s-a vindecat complet, iar acum are nevoie să stea câteva săptămâni în acea locație specializată. Aceasta a mai stat internată în același loc și în luna aprilie.

Oana și mama ei nu au fost singure la locație, acestea au fost însoțite și de Catinca Roman. Deși cele două surori au avut parte, de-a lungul timpului, de tensiuni destul de mari, iată că acum cele două au lăsat în urmă neînțelegerile și au împreună gijă ca mamei lor să nu-i lipsescă ceva.

Citește și: Oana Roman și-a vizitat mama internată la un centru de îngrijire, cu ocazia aniversării sale. Cum arată acum Mioara Roman

„Astăzi am venit iar cu mama care va mai sta o perioadă la tratamnt, câteva săptămâni. Sunt și eu și sor'mea. Mama va mai sta câteva săptămâni pentru problemele pe care le are. Locul ăsta e absolut extraordinar pentru persoanele care au nevoie de proceduri de recuperare”, spune Oana pe conturile personale de socializare.

Ce probleme de sănătate are Mioara Roman

Mioara Roman suferă de o formă de Parkinson destul de agresivă, așa cum au diagnosticat-o doctorii, atunci când Oana a dus-o la consultație, iar de atunci starea ei s-a degradat vizibil în ultimul an.

Mama Oanei Roman a suferit mai multe operații, de-a lungul timpului, iar situația ei este una precară.

Citește și: Oana Roman a luat-o pe mama ei din spital. Cum arată și în ce stare este Mioara Roman

În luna martie, invitată la Antena Stars, Oana Roman a precizat în ce condiții era internată Mioara Georgescu (fostă Roman), încercând astfel să închidă gura celor care o acuză că și-a internat mama la azil.

„Lumea mă acuză că am internat-o pe mama la azil. Este ca un hotel de 5 stele. Nu are nicio legătură cu conceptul comunist când ne gândim la un azil. Oamenii aceia trăiesc în condiții de 5 stele. Au etaj special pentru cei care nu se pot deplasa. Nu e azil. Este un centru care livrează și astfel de servicii. Mama va sta o lună, dacă mai este nevoie va mai veni acasă și după 1-2 săptămâni va merge iar până își va îmbunătăți starea. Pentru ea e ca o vacanță pentru că de 1 an nu a mai ieșit nicăieri. Am protejat-o foarte mult.”, a spus Oana Roman la Antena Stars.

Mai mult, Oana Roman era încântată de faptul că centrul de îngrijire este în proximitatea locuinței sale.

În luna ianuarie Mioara Roman a fost spitalizată, a fost internată la ATI și a suferit o operație pentru a i se înlătura colecistul. În luna februarie, mama Oanei Roman a ajuns din nou la spital, unde a fost supusă altei intervenții chirurgicale. Oana Roman a precizat atunci că a fost vorba despre o infecție produsă de un punct de grăsime:

„Intervenția mamei a decurs foarte bine. Doctorul dermatolog a reușit să scoată acel punct de grăsime care din păcate se infectase foarte rău și a scos foarte multă infecție de acolo.