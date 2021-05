Oana Roman, dezvăluiri neașteptate despre părinții ei. Mioara și Petre Roman nu și-au mai vorbit de 20 de ani

Oana Roman și-a deschis inima și a vorbit despre relația pe care o au părinții ei, Mioara și Petre Roman. Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că vedeta nu are o relație tocmai bună cu tatăl ei și că nu îl poate ierta pentru momentele dificile prin care a trecut în copilărie.

Citește și: Oana Roman și fiica ei, întâlnire emoționantă cu Petre Roman: „Isa a fost tare încântată”. Cum s-au fotografiat cei trei

Deși încercă să îți ține viața personală departe de ochii curioșilor, vedeta a vorbit despre divorțul părinților ei și despre cât de greu s-a obișnuit cu separarea celor doi. De asemenea, Oana Roman a dezvăluit faptul că părinții ei nu au mai vorbit de peste 20 de ani.

Ce a informații neașteptate a dezvăluit Oana Roman despre părinții ei

Oana Roman vorbit despre unul dintre cele mai dificile evenimente din viața ei. Aceasta a mărturisit că a avut o copilărie care a marcat-o, însă divorțul părinților ei a dârmat-o psihic, lucru pentru care nu își poate ierta încă tatăl.

„În continuare, despărțirea părinților mei mă afectează. Eu șiam că se va întâmpla, problema este cum s-a întâmplat și ce a urmat. Eu nu mi-am imaginat nicidoată că o să se ajungă în momentul în care nu își vor mai vorbi niciodată și nu se vor mai întâlni niciodată, și eu, în timpul vieții mele, deși ambii mei părinți sunt în viață, să nu mai pot să fac o poză cu ei, sau să iau o masă cu părinții mei”, a mărturisit Oana Roman la Xtra Night Show, vizibil afectată de perioada în care Mioara și Petre Roman s-au separat.

Mai mult decât atât, Oana Roman a pus accent pe faptul că părinții ei nu și-au mai vorbit din momentul în care au decis să meargă pe drumuri separate.

Citește și: Oana Roman, dezvăluiri emoționante despre atacurile ei de panică: „Nu mai puteam să trăiesc”. Cum a trecut peste perioada dificilă

„Nu am cum să fiu împăcată cu ceva ce mie mi-a făcut foarte rău. Au fost foarte multe motive, rezultatul final pe mine m-a durut. Ei nu au mai putut să mențină o relație, măcar de prietenie, el nu a vrut deloc lucrul ăsta, și nu o să îl înțeleg niciodată de ce. Pentru mine a fost o durere foarte mare. S-au mai întâlnit o singură dată la nunta mea. Pentru mine a fost foarte greu. Mama era singură la o masă, el cu familia lui la altă masă și a fost cumplit de greu pentru mine. Și va fi în continuare. Pe mine m-a durut foarte tare atunci, și eu mă despărțisem, și ei la fel. După un an mi-am revenit, pentru că m-am dus la doctor. Apoi au urmat câțiva ani mai ok”, a mai dezvăluit frumoasa șatenă la Antena Stars.

Deși Petre Roman nu i-a fost alături fiicei sale în cele mai importante momente din viața ei, aceasta a încercat să de-a uitării tot ce s-a întâmplat, însă amintirile sunt mult prea puternice în mintea ei.