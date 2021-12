Mioara Roman a ajuns de urgență la spital. Cum se simte și ce declarații a făcut fiica ei, Oana: „Mă cuprinde o mare disperare”

Medicii au internat-o pe Mioara Roman dat fiind faptul că starea sa medicală era una precară. Aceasta și-a simțit picioarele umflate, iar Oana s-a speriat și a dus-o imediat la spital, unde a fost internată și primește ajutor specializat.

Mioana Roman a fost internată în spital. Ce declarații a făcut fiica ei, Oana

Mioara Roman are mai multe probleme medicale, însă de curând, mai precis sâmbătă, ea a fost internată în spital pentru a i se oferi ajutor medical. Oana a făcut o serie de declarații cu privire la starea ei medicală, explicând că mama acesteia ar fi trebuit să ajungă la o consultație în ziua de luni, dar fiindcă a găsit-o într-o ipostază precară, a mers de urgență cu ea la spital.

Citește și: Mioara, mama Oanei Roman, din nou la centrul de recuperare. Iată ce mesaj a transmis fiica ei

Deși era programată o zi de relaxare, la salon, Oana Roman și-a petrecut weekend-ul mai mult în spital alături de mama ei.

„Din păcate, în loc de coafor mergem la spital. Nu cred că e nimic grav, dar trebuie să facă mama un consult mai amănunțit! Doamne ajută. Am ajuns la spital, la camera de gardă (…) Mama are picioarele foarte umflate, îi făcusem programare pentru luni, dar azi mi s-a părut că e și mai rău, așa că am decis să nu mai așteptăm și să venim direct azi. Mi se pare că e atât de fragilă și nu știu ce să fac să îi fie bine. Mă cuprinde o mare disperare”, a anunțat Oana Roman pe Instagram, potrivit viva.ro.

„Am lăsat-o pe mama la spital pentru că mai are niște investigații. A ieșit și ceva la colon, nu se știe ce e. A fost o zi grea. Vreau să le mulțumesc din suflet doctorilor și personalului de la spital pentru că au avut atât de multă grijă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi că pot să o tratez pe mama și putem să ne tratăm la un spital privat pentru că diferența este enormă”, a mai dezvăluit vedeta.

Ce spunea Oana Roman despre situația medicală a mamei sale în urmă cu ceva vreme

Iată că din cauza bolii de care suferă și care nu este degenerativă, Mioara Roman este nevoită să se interneze frecvent în acest loc pentru a-i fi ținute în stabilitate problemele de sănătate.

Citește și: Oana Roman, dezvăluiri neașteptate despre părinții ei. Mioara și Petre Roman nu și-au mai vorbit de 20 de ani

„Astăzi am ajuns să o iau pe mama de aici, de la centru. A mai făcut o lună de tratament. Cei de aici mi-au explicat că boala de care suferă mama, fiind o boală degenerativă, din păcate nu dă înapoi și trebuie avut foarte mare grijă ca ea să nu evolueze, să stagneze și pentru asta în mod constant și periodic trebuie să vină aici să facă tratamente și proceduri”, a spus Oana Roman pe InstaStory, aflată în centrul de recuperare în care a fost internată mama ei. în trecut, în urmă cu mai multe zile.

Mioara Roman suferă de o formă de Parkinson destul de agresivă, așa cum au diagnosticat-o doctorii, atunci când Oana a dus-o la consultație, iar de atunci starea ei s-a degradat vizibil în ultimul an.

Cine aduce cei mai mulți prieteni? ▶ Alege-ți favoritul și ajută-l să câștige