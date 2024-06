Mircea Radu, dezvăluiri rare despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit tată. Câți copii are celebrul prezentator

Mircea Radu și-a deschis sufletul în fața fanilor săi și a povestit lucruri mai puțin știute despre viața lui de când și-a întemeiat o familie și a devenit tată. Iată ce declarații rare a făcut fostul prezentator TV!

Mircea Radu a avut o carieră îndelungată în televiziune, însă a decis să se retragă din lumina relfectoarelor și să se mute cu familia în Piatra Neamț. Acolo, duce o viață discretă și rar își expune copiii pe rețelele de socializare. Într-o discuție recentă, Mircea Radu a făcut declarații despre viața de părinte, dezvăluindu-și, astfel, latura sensibilă.

Citește și: Cum arată soția lui Mircea Radu. Omul de televiziune a publicat o fotografie rară cu femeia din viața sa | Foto

Cum s-a schimbat viața lui Mircea Radu de când a devenit tată

Mircea Radu și Raluca Olaru sunt căsătoriți de mai bine de un deceniu și au împreună doi copii, o fată, pe nume Clara Elena, în vârstă de opt ani și un băiat, Tudor, în vârstă de 11 ani. Cu toate că preferă discreția, fostul prezentatorul de televiziune nu ezită să își exprime admirația pe care o are față de familia sa.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În cadrul unui podcast recent, Mircea Radu și-a deschis sufletul și a povestit multe lucruri neștiute despre el. El a mărturisit că, dincolo de reușitele profesionale, a devenit cu adevărat împlinit atunci când au venit pe lume copiii săi. Postura de tată i-a trezit emoții pe care nu le mai trăise până atunci.

„Gândurile mele erau în altă parte. În tine, ca nepărinte, încă nu există acea dragoste care apare în momentul în care ai copii. Numai Dumnezeu știe. Pur și simplu asta am simțit. E ceva crescut în mine în momentul în care i-am avut eu pe cei doi ai mei.”, a spus Mircea Radu, citat de Revista Viva.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În urmă cu ceva timp, fostul prezentator TV spunea că, de cele mai multe ori, este văzut drept „polițistul rău”, dar face asta pentru că nu vrea să i se reproșeze ceva, mai încolo, în ceea ce privește educația.

„Nu sunt un zbir, dar nici nu îmi place să mi se urce cineva în cap. Nu cred că iese ceva bun dintr-un copil care are dimineață, la capul patului, ce visează noaptea. Principiile de bază sunt că ar trebui să nu se piardă timpul (mai ales pe telefon), să se facă lecțiile înainte de a ieși la joacă, să se facă sport, mișcare, pe cât se poate în aer liber. Da, e posibil să fiu văzut ca polițistul rău, dar mai bine așa decât să mi se reproșeze peste ani cine știe ce.” mai spunea Mircea Radu, citat de o sursă.

Citește și: Mircea Radu a povestit cu ce se ocupă în prezent. Ce mai face fostul prezentator, după ce s-a retras din televiziune

Cum a cunoscut-o Mircea Radu pe soția sa

Mircea Radu și soția lui sunt căsătoriți de peste un deceniu. Pe Raluca Olaru, medic oncolog de profesie, a cunoscut-o într-o librărie din Iași și a fost cucerit instant de parfumul ei.

„Eram într-o librărie în Iași, îmi căutam Viețile Sfinților, volumul patru. Și cum stăteam eu așa, aplecat pe titluri, mi-a atras atenția un miros de parfum oriental. Vanilie, scorțișoară, coajă de portocală, ceva în zona asta. M-am întors și mă așteptam să dau peste o femeie, sau peste mai multe, purtând hijab.

Dar nu, nu chiar. În sensul că am dat de o fată cu părul și ochii negri, cu buze frumos conturate care părea arăboaică și care zăbovea în dreptul raftului plin cu cărți științifice. Am aflat ulterior că absolvise medicina la prestigioasa universitate Gr. T. Popa, din Iași.

I-am zâmbit, am întrebat-o dacă o pot ajuta, mi-a răspuns că nu (eram sigur, mă așteptam la asta). I-am zis zis că mă poate pune la încercare, mi-a zis că nu a intrat în librărie să pună la încercare pe nimeni, ci să caute o carte. Aici m-am bosumflat. Nu în sensul că am pus o moacă lungă și mi-au căzut umerii, ci am făcut o pauză în care am tăcut și fixat-o cu privirea, apoi i-am zis că bine, fie după cum ziceți.

M-am depărtat, m-am dus la un raionul aflat în celălalt capăt al încăperii de unde am luat o carte pe care i-am adus-o. A pufnit-o râsul și gata, am știut că partida e câștigată. Restul e istorie. Volumul era <<The Lebanese Cookbook>>, o carte de bucate inspirată din celebra și foarte gustoasa bucătărie a Orientului Mijlociu.”, a declarat Mircea Radu pentru Fanatik, citat de Revista Viva.