Mirela Vaida a apărut pe Instagram fără machiaj și fără să se pieptăne. Care a fost reacția fanilor

Mirela Vaida a avut curajul să se fotografieze în care urmăritorii ei nu credeau că o vor vedea vreodată. Chiar dacă în trecut prezentatoarea a mai postat fotografii în care apare nemachiată, de această dată ea s-a pozat și nemachiată, și nepieptănată, stârnind tot felul de reacții.

Unii dintre urmăritorii ei au lăudat-o pentru frumusețea ei naturală, în timp ce alții au criticat-o pentru faptul că a avut curaj să apară așa în mediul online și că nu își respectă suficient publicul dacă nu apare aranjată.

Mirela Vaida, fără machiaj, cu părul nearanjat

Prin această postare, Mirela Vaida a vrut să arate că se simte un om normal, nu o vedetă și că în timpul liber îi place să se simtă în largul ei, atunci când e în sânul familiei. De aceea, Mirela a scris la descrierea fotografiilor că în weekend vrea să stea în haine lejer, să fi leneșă, să nu se machiaze și nici măcar să nu se pieptăne.

“Duminica perfecta este cea in care nu fac nimic, nu ies din trenning, nu ma machiez, nici macar nu ma pieptan 😁, stau in curte, ascult natura si beau un pahar de vin in papuci de casa... ☺️🥂 La voi cum e duminica? ♥️☘️ #mirelavaida #home #sunday #duminicaperfecta #liniste #momof3 #nature”, a scris Mirela Vaida, fiind mândră de look-ul ei.

Printr comentariile fanilor, au predominat cele în care ei răspundeau cum își petrec ziua de sărbătoare, dar și comentarii laudative.

“Sunteți o doamnă, deosebită!❤️”

“Minunata mea Mirela Vaida..!..Te apreciez foarte mult, ..👏👏”

“Oricum f frumoasă nemachiată, naturală asta înseamnă o femeie frumoasă SUPER”

“Toi doamna frumoasă ești ( chiar și nemachiata)”

Mirela Vaida este mama a trei copilași, doi băieți și o fetiță, și în timpul liber se bucură de activitățile pe care le poate face alături de micuții ei. Cu toate acestea, când are un program solicitant, Mirela simte că trebuie să lenevească în hainele ei preferate de casă fără să facă nimic.

Ce s-a întâmplat de curând în platoul Acces Direct

Mirela Vaida și Amalia Bellanton au avut un schimb de replici acid în platoul „Acces Direct” în urmă cu doar câteva zile. Amalia Bellanton era invitată la Acces Direct, dar atitudinea ei a făcut-o pe prezentatoarea TV să îți iasă din fire.

Invitată în platoul emisiunii, fosta concurentă de la Chefi la Cuțițe și-a spus părere în legărută cu ce se discuta în acel moment, iar gazda emisiunii a răbufnit. Deși în trecut, cele două au mai avut divergențe, de data acesta gazda emisiunii nu s-a mai putut abține și a încercat să o oprească din vorbit pe invitata sa.

„Deci nu mai pot cu Amalia. Deci nu mai pot cu Amalia, doamnelor și domnilor, să o oprească cineva. Băi, Amalia, nu e despre tandrețe, e despre trei copii bolnavi. Dar oprește-te o dată, că ne-ai căpiat, cu tandrețea ta, fratele meu. Dar te rog să nu mai... Pot să vorbesc și eu, să nu țipi, te rog, peste mine?! Nu mai pot nici eu, am ajuns la limită”, a spus Mirela Vaida.

Amalia Bellantoni este adesea invitată în platoul Acces Direct pentru a dezbate cele mai arzătoare subiecte, însă nu e prima dată când părerile celor două sunt diferite.

