Mirela Vaida a părăsit platoul Acces Direct în plină emisiune. Care a fost adevăratul motiv

Mirela Vaida a ieșit ieri din platoul emisiunii Acces Direct după ce a spus că i s-a făcut rău. Mirela l-a lăsat pe colegul ei, Adrian Velea, să prezinte în continuare emisiunea după publicitate.

După câteva minute, se pare că prezentatoarea Acces Dircet a revenit în platoul emisiunii, spunând că se simte mai bine, potrivit Antena Stars.

Mirelei Vaida i s-a făcut rău în timp ce prezenta Acces Direct

Îndrăgita prezentatoare TV a dat semne că nu se simte foarte bine și în pauza de publicitate s-a retras în culise pentru a încerca să își revină și să se liniștească. Deși I se făcuse rău dinainte de pauza de publicitate, Mirela Vaida a dorit să continue materialele pe care le avea de prezentat alături de colegul ei Adrian Velea.

Citește și: Mirela Vaida a împlinit 40 de ani. Cum a fost surprinsă de ziua sa și ce mesaj emoționant a transmis:„Mereu mi-a fost teamă”

Frumoasa prezentatoare TV nu a dorit să creeze panică în platoul Access Direct și s-a retras în culise, lăsându-l pe colegul ei să prezinte emisiunea în continuare. După pauza publicitară, imediat după ce și-a revenit, Mirela Vaida s-a întors în platoul Access Direct și a continuat să modereze emisiunea alături de colegul ei.

”Ne-am întors în direct și colega mea, Mirela Vaida, o să revină în curând lângă mine. Îi este puțin rău, dar, așa cum o știm cu toții pe Mirela, este o femeie puternică și va reveni cât de curând, ne întoarcem la povestea noastră”, a fost anunțul făcut de Adrian Velea imediat după pauza de publicitate.

Mirela Vaida l-a sărbătorit de curând pe Tudor, mezinul familiei

În urmă cu puțin timp, Mirela Vaida a sărbătorit ziua de naștere a fiului ei Tudor, mezinul familiei, care a împlinit 3 ani. Din nefericire, micuțul nu a avut parte de petrecerea pe care și-o dorea.

La împlinirea celor 3 ani, Tudor ar fi trebuit să aibă parte de o petrecer de pomină, însă nici anul acesta nu a fost posibil. Dacă la aniversările anterioare restricțiile din pandemie au fost un impediment, de data aceasta nu a fost posibil, din cauza faptului că toți cei trei copii ai Mirelei Vaida au probleme de sănătate.

Citește și: De Paște, la Antena Stars, Mirela Vaida le aduce telespectatorilor ediţii speciale de Sărbătoare Acces Direct

Cu toate acestea, Mirela Vaida a pregătit surprize pentru mezinul familiei și au petrecut împreună o zi minunată în familie. Prezentatoarea TV i-a transmis un mesaj emoționant micuțului ei.

„E ziua lui Tudor - "Ciuci"! Împlinește 3 anișori‼️ Îi pregătisem o petrecere frumoasă în curte, cu baloane, animatori, copii, jocuri, mini-disco! Era programată pentru ieri, când fusese vreme frumoasă.. Mai ales că el, copil crescut în pandemie, nu a avut parte de nicio petrecere până acum! Uite că n-are parte nici anul asta... Tudor are varicelă, Vladimir a făcut gripă tip B iar Carla are enterocolită! Dar nu ne lăsăm!

Printre medicamente, bube, termometre și diete, am decorat casă cu baloane, am comandat câteva pizza bune, am dat comandă de un tort de poveste de, deschidem un prosecco pentru noi și o șampanie pentru copii și ne bucurăm de ziua asta specială! Vom reprograma petrecerea după Paște iar acum ne bucurăm că, deși izolați și bolnăviori, suntem împreună‼️‼️ Facem noi petrecerea cea mai tare! Vă mulțumim pentru gândurile bune și va dorim multă sănătate, liniște și pace! Va îmbrățișăm cu drag!”, a scris Mirela Vaida pe Instagram la descrierea fotografiilor cu micuții ei.

Un concurent a părăsit competiția la Chefi fără limite ▶ Vezi noul episod în AntenaPLAY