Mirela Vaida, testată pentru coronavirus! Vedeta a făcut public rezultatul: „Boala nu alege”

„M-am testat pentru depistarea virusului COVID. Cu emotii, cu teama, cu responsabilitatea pe care o am fata de mine si fata de copiii mei! Am lucrat continuu in perioada starii de urgenta, inainte si dupa! Continui sa merg la munca zilnic! Am 3 copii mici si am locuit si cu soacra mea in aceasta perioada! Asadar, persoane vulnerabile in jurul meu...

Mirela Vaida, testată pentru coronavirus

Mi-am dorit sa efectuez testul PCR pentru depistarea Covid-19 dar imi era frica sa intru in spitale. Asa ca am ales formula cea mai sigura si cea mai rapida pentru mine! M-am dus (...) pentru recoltarea de probe biologice! Nu am coborat din masina, nu am atins nimic si pe nimeni, am coborat geamul portierei cat sa mi se poata preleva probele din gat si asta a fost tot! A durat 3 minute cu totul si, in mai putin de 24 de ore, aveam rezultatul pe mail!

