Mirela Vaida și-a anunțat fanii că este răcită. Prezentatoarea TV a publicat o imagine din curtea casei

Recent, prezentatoarea TV a publicat pe contul de Instagram o imagine în care apare nemachiată, cu gluga pe cap, în curtea casei. Vedeta le-a spus fanilor că deși nu se simte bine, este răcită, preferă să-și bea cafeaua afară, chiar dacă vremea este neprietenoasă.

Mirela Vaida și-a anunțat fanii că este răcită

Mirela Vaida are un număr mare de fani pe rețelele sociale. Chiar dacă nu se simte bine, vedeta le-a spus fanilor că se bucură mult când poate sta acasă, alături de cei dragi.

"Sunt cam nedormită, și răcită, afară stă să plouă, dar mi-am pus gluga-n cap, m-am chircit pe scaun și beau o cană de cafea care s-a și răcit între timp...☺️ Și mă simt bine că-s acasă!", a declarat Mirela Vaida pe rețelele sociale.

Mirela Vaida este mama a trei copilași, doi băieți și o fetiță, și în timpul liber se bucură de activitățile pe care le poate face alături de micuții ei. Cu toate acestea, când are un program solicitant, Mirela simte că trebuie să lenevească în hainele ei preferate de casă fără să facă nimic.

Mirela Vaida a apărut pe Instagram fără machiaj

Mirela Vaida, celebra prezentatoare TV a show-ului Acces Direct, a postat pe contul ei de Instagram o fotografie într-o ipostază neașteptată.

Mirela Vaida a avut curajul să se fotografieze în care urmăritorii ei nu credeau că o vor vedea vreodată. Chiar dacă în trecut prezentatoarea a mai postat fotografii în care apare nemachiată, de această dată ea s-a pozat și nemachiată, și nepieptănată, stârnind tot felul de reacții.

Unii dintre urmăritorii ei au lăudat-o pentru frumusețea ei naturală, în timp ce alții au criticat-o pentru faptul că a avut curaj să apară așa în mediul online și că nu își respectă suficient publicul dacă nu apare aranjată.

Prin această postare, Mirela Vaida a vrut să arate că se simte un om normal, nu o vedetă și că în timpul liber îi place să se simtă în largul ei, atunci când e în sânul familiei. De aceea, Mirela a scris la descrierea fotografiilor că în weekend vrea să stea în haine lejer, să fi leneșă, să nu se machiaze și nici măcar să nu se pieptăne.

“Duminica perfecta este cea in care nu fac nimic, nu ies din trenning, nu ma machiez, nici macar nu ma pieptan 😁, stau in curte, ascult natura si beau un pahar de vin in papuci de casa... ☺️🥂 La voi cum e duminica? ♥️☘️ #mirelavaida #home #sunday #duminicaperfecta #liniste #momof3 #nature”, a scris Mirela Vaida, fiind mândră de look-ul ei.

