Misha și-a surprins fanii cu o imagine de senzație, în costum de baie. Cât de bine arată concurenta de la Te cunosc de undeva!

Misha arată superb în costum de baie și de curând le-a arătat tuturor cât de atenă este cu privire la imaginea ei. Aceasta s-a fotografiat într-o ipostază de vis, în costum de baie acoperită cu plasă neagră.

Misha de la Te cunosc de undeva! sezonul 19, apariția de neuitat, în costum de baie din plasă. Cât de bine arată aceasta

Misha, fosta parteneră de viață a lui Connect-R, s-a pozat într-o ipostază superbă pe Instagram, iar fanii ei au reacționat imediat când au văzut-o. Senzuală, superbă și voluptoasă, Misha a fost foarte apreciată de fanii ei din mediul online.

Cântăreața, celebră pentru hit-ul muzical „Tenerife”, a postat o imagine de senzație pe internet, unde a purtat un costum de baie sexy, acoperită pe deasupra de plasă neagră, care a fost foarte apreciată de internauți.

Misha și Amna au făcut o impresie de zile mari la Te cunosc de undeva! sezonul 19, într-o transformare în Delia greu de uitat. Cele două au fost felicitate de jurații care au ținut să le dea câteva sfaturi pentru performence-urile viitoare.

Iată cât de bine arată Misha în costum de baie pe Instagram:

„Ești superbă”, „Frumoasă, minunată”, au fost unele dintre mesajele pe care Misha le-a primit de la internauții care îi urmăresc activitatea în mod constant pe Instagram.

În ce relații au rămas Misha și Connect-R, la 5 ani de la divorț. Cântăreața își crește singură fiica

Cei doi artiști au trăit o frumoasă poveste de dragoste, iar rodul iubirii lor este Maya, care împlinește nouă ani în luna ianuarie. Acum cinci ani, Misha și Connect-R au decis că au nevoie să meargă pe drumuri separate, însă asta nu le-a schimbat cu nimic respectul pe care și-l poartă unul altuia.

Într-un interviu acordat pentru revista Viva!, cântăreața a povestit cum este să fie mamă singură, dar și ce planuri are vizavi de micuța familiei.

„O mai iau la cumpărături, clar. Și la spectacole o mai iau, doar dacă nu am cu cine să o las. Am luat-o de vreo trei sau patru ori, asta însemnând cu mine chiar pe scenă, să mă aștepte, pentru că era micuță și nu stătea cu nimeni. Trebuia să o iau cu mine. Stătea tot concertul acolo, cânta și ea, dansa…”, a spus Misha.

Maya moștenește talentul părinților ei, iar ambii artiști sunt extrem de mândri de fiica lor. Ea face pian de câțiva ani, dar și canto. Cum se înțelege Misha cu tatăl copilului ei, la cinci ani de la divorț?

„Da, suntem foarte OK (n.r. cu Connect-R). Vorbim, aproximativ zilnic. Suntem în relații bune, normale. Din punctul meu de vedere, așa ar trebui să fie toată lumea, odată ce există un copil la mijloc, și nu doar de dragul copilului. Nu știu, odată ce vindeci niște chestii și accepți o situație, reușești să ajungi într-un punct în care să ai o relație decentă, mișto… Da, am fost plecați împreună. Spre exemplu, de curând, a avut Relu cântare în Paris și îi promisese Mayei că o va duce la Disney. Și m-a întrebat: Nu vreți să mergeți și voi, dacă tot cânt acolo? Ducem și fata la Disney! Am plecat amândouă cu el. Mai mergem împreună, dar nu la fel de des ca înainte, categoric.

Simt că Maya 100% își dorește acest lucru și se simte bine cu amândoi. Dacă pot să o fac fericită, măcar ocazional, din punctul acesta de vedere, atunci o fac”, a mai precizat ea, pentru sursa citată.

