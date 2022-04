Momente de panică pentru Delia. Ce a pățit în aeroport „Unde mi-e private jet-ul?”

Delia este cunoscută pentru pentru vacanțele în care merge destul de des, alături de soțul ei, Răzvan Munteanu. De fiecare dată când are puțin timp liber, artista își face bagajul și se urcă în avion cu destinația „vacanță!”. Fie că alege resorturi de lux, izolate din țările calde sau urcă pe munte, pe meleaguri autohtone, Delia știe cum să scoată tot ce e mai bun din timpul ei liber.

Același lucru s-a întâmplat și acum, doar că vacanța ei a luat o întorsătură neașteptată și s-a confruntat cu câteva evenimente care au făcut-o să intre în panică. Artista și soțul ei au plecat într-o nouă destinaţie de vis, însă în aeroport aceasta a trecut printr-un moment de panică. Cum ne-a obișnuit, ea a povestit totul pe contul ei de Intagram, unde le-a făcut fanilor o serie de mărturisiri despre fricile ei cele mai mari.

Delia, momente de panică la aeroport

Delia a povestit în mediul online că uneori se confruntă cu stări de anxietate, mai ales când se află în zone aglomerate. Era a dezvăluit că nu se simte deloc bine în spațiile închise sau aglomerate și trece prin asta chiar și atunci când este asaltată de fani pe stradă.

La cel mai recent zbor, ea a rămas uimită de ceea ce se întâmplă în aeroport și a ținuit să-i anunțe pe fani că ceea ce se întâmplă acolo poate fi descris într-un singur cuvânt: haos. Din cauza acestui lucru, ea a fost în pragul unui atac de panică.

„Aeroportul plin. Haos. Lipsă de oxigen. Aoleu, vreau afară. Mi-o dă cu anxietate”, este mesajul transmis de Delia fanilor.

Citește și: Delia colaborează într-un nou proiect muzical cu artistul Killa Fonic. Cum a făcut anunțul vedeta

Odată ajunsă în avion, după ce a reușit să iasă din aglomerație, jurata iUmor a făcut și câteva glume pe acest subiect, în stilul caracteristic.

„Unde mi-e private jet-ul? Că n-a venit… Glumesc, n-am… Ok, nu glumesc! Am, dar mi-e frică cu el. N-are apă la ștergătoare și are in jigler înfundat… Doresc să mă mut în pădure, ce trebuie să fac?”, a mai scris Delia pe Instagram.

Delia, apariție incendiară și un mesaj tranșant pe Instagram

Vedeta este foarte activă pe rețelele de socializare și își ține mereu fanii la curent cu ce mai e nou în viața ei, dar și cu noile achiziții în materie de obiecte vestimentare. Deși ne-a obișnuit deja cu stilul nonconformist, în urmă cu câteva zile a postat o nouă serie de imagini care le-a atras atenția urmăritorilor.

Cu o bluză roz, foarte subțire, cântăreața și-a lăsat fanii cu gurile căscate. Reacțiile nu au întârziat să apară, însă ea nu s-a sfiit să le spună verde în față părerea ei celor care au criticat-o.

„Ia ziceți, mă?! E rușinică? Mare, mică? A, vă intră mai bine că e de afară. Ipocriților! Orice femeie e liberă să arate și să se exprime fic cum vrea ea. Lăsați traumele că nu mai țin de prezent”, este mesajul tranșant al Deliei.

Lucian și Andreea, hotărâți să pună în aplicare planul de răzbunare? ▶ Vezi noile episoade în AntenaPLAY