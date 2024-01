Monica Anghel, decizie controversată. Artista apelează din nou la detox pentru o perioadă de 7 zile

După ce a slăbit peste 40 de kilograme, Monica Anghel apelează din nou la detox. Iată de ce face această alegere și cum se simte artista.

Monica Anghel, îndrăgită de un număr foarte mare de români, a povestit despre modalitatea prin care poate să se menține la silueta de invidiat pe care o are și a decis să împărtășească care este aspectul esențial de care ține cont întotdeauna.

Monica Anghel apelează din nou la detox pentru o perioadă de 7 zile

Cântăreața a împărtășit care este secretul prin care reușește să rămână în formă la frumoasa vârstă de 52 de ani. Fiind cunoscută drept adepta sportului, dar și a posturilor intermitente, Monica Anghel a dezvăluit faptul că, totuși, mai ține cont de un aspect foarte important pentru care silueta ei este exact așa cum își dorește.

Astfel, că, potrivit Click.ro, artista alege să apeleze la ședințe de detox cel puțin o dată pe an pentru curățarea organismului și pentru recăpătarea bunăstării.

În luna februarie a acestui an, Monica se va prezenta din nou într-un centru de detox pentru a apela la această procedură pentru întreținerea numărului de kilograme pe care le-a obținut în urmă cu doar câteva luni.

„Pe 19 februarie merg la detox (...) și stau o săptămână acolo. Fac asta de patru ani, este foarte important pentru sănătate. Merg doar o singură dată pe an la detox. Se beau doar sucuri și apă, se fac masaje terapeutice, sport, plimbări în natură, este un detox de absolut tot. Mai facem hamam, saune, cam tot ceea ce ține de spa”, a precizat Monica Anghel pentru Click.

Artista are întotdeauna grijă de silueta și de sănătatea ei și este adepta unui stil de viață cât se poate de sănătos.

Cu toate că, detoxul este o procedură care stârnește multe controverse, cântăreața se declară mulțumită și continuă să apeleze cel puțin o dată pe an.

Procedura este una cât se poate de sigură, însă există câteva contraindicații pe care nu mulți le cunosc, și, tocmai de aceea, apar atât de multe controverse. Spre exemplu, persoanele care suferă de oboseală cronică și de malnutriție sau de carențe de vitamine și minerale nu ar trebui să apeleze la detox.

Totodată, persoanele care suferă de diabet și de tulburări alimentare ar trebui să evite orice dietă care este destinată detoxului alimentar.

Ce sacrificii face Monica Anghel acum pentru a-și menține silueta

În cadrul unui interviu pentru Star Matinal de la Antena Stars, vedeta a dezvăluit că acum nu mai vrea să slăbească, ci doar să se mențină.

Artista continuă să țină postul intermitent, dezvăluind că sunt zile în care nu mănâncă deloc, hidratându-se doar cu apă simplă sau cu apă cu lămâie, potrivit declarațiilor sale.

„Nu vreau să mai slăbesc, dar trebuie să mă mențin și să mă mențin trebuie să am un stil de viață sănătos. Trebuie să am grijă ce mănânc. Eu îmi continui fastingul meu, care este foarte sănătos. Eu mă simt extraordinar de bine cu postul intermitent și atunci de ce să renunț. În intervalul a șase ore am două sau trei mese, dar sunt și zile în care nu mănânc deloc și mă hidratez cu apă simplă și apă cu lămâie și mă simt foarte bine. Nu îți imagina că zilele astea sunt foarte multe”, a spus Monica Anghel la Antena Stars.

Artista spune că a apelat la experți în nutriție și sănătate, cu ajutorul cărora a urmat un regim alimentar monitorizat. Prin voință și perseverență, vedeta a reușit să renunțe la dulce și la carbohidrați, adoptând un stil de viață mult mai sănătos.

„Analizele sunt perfecte. Sunt monitorizată săptămânal de un nutriţionist, kinetoterapeut, fizioterapeut şi psiholog. Îmi fac analizele din trei în trei luni. Ultima dată mi-a ieșit ureea mare la analize și atunci medicul nutriţionist mi-a spus să reduc consumul de carne. Mi-a zis să țin două zile de post pe săptămână. Am avut o mare voință și iată că se poate. În paralel, fac şi sport. (…) Dimineața, la prima oră, mănânc o omletă cu semințe de chia, fără prea mult ulei. Pe la 10:00 mănânc 10-15 migdale sau nuci. La 12:00 servesc o ciorbiță de legume, dar fără pâine. A fost alegerea mea să renunț la pâine. Sunt multe mese, e totul foarte sănătos.”, spunea Monica Anghel, în urmă cu ceva timp, citată de Viva.

„Mai nou, mănânc între orele 12:00 și 18:00. Nu mănânc dulciuri, carbohidrați din paste, orez. Îmi iau necesarul din măr, de exemplu. Mănânc porții normale, nu mai cântăresc. Dacă îmi fac o salată, poți mânca atât cât vrei, pentru că nu te îngrași. Am grijă ca în farfurie trei sferturi să fie legume și doar un sfert din porție proteină.”, a mai declarat vedeta pentru Viva, citată de Libertatea.