Monica Anghel le-a transmis un mesaj celor care o consideră prea slabă. Ce le recomandă persoanelor care vor să slăbească

Monica Anghel le-a dat replica celor care o tatonează, de câteva săptămâni încoace, cu mesaje în care o critică că ar fi slăbit prea mult. Acum, celebra cântăreață a venit cu o replică neașteptată, dar lămuritoare, pentru cei care zic că a luat-o pe calea anorexiei.

Ce mesaj le-a transmis Monica Anghel celor care o critică că e prea slabă: „Nu arăt ca un manechin”

Monica Anghel și-a transmis părerea sinceră la adresa vocilor răutăcioase care o judecă că a slăbit prea mult. Se pare că aceasta este acuzată de fani că a trecut de la o extremă la alta și că nu se mai oprește din slăbit, potrivit Fanatik.ro. Cu toate acestea, cântăreața crede că încă nu arată ca un manechin, chiar dacă în ultima perioadă a trecut prin transformări incredibile, potrivit aceleași surse menționate mai sus.

În schimb, femeia recunoaște că se simte foarte bine în propria piele și nu vede comentariile internauților ca pe o jignire. În plus, Monica Anghel nu se consideră foarte slabă, în momentul de față cântărind 60 de kilograme. De asemenea, Monica Anghel consideră că și hainele pe care le poartă o avantajează enorm:

„Sunt schimbată, în ultima perioadă, da, dar în bine! Mai ales cu ținuta asta așa de colorată. Ținutele Cerei mă avantajează foarte mult. Este un om extraordinar, este un artist minunat. Nu sunt foarte slabă. Am 60 de kilograme. Nu arăt ca un manechin, pentru că ele au zece kilograme sub înălțimea lor. Ar trebui să am 55 de kilograme să fiu ca ele, dar este un pic cam puțin. Dar, dacă aș mai slăbi încă vreo trei kilograme, ar fi perfect. Sunt foarte mulțumită de cum arăt acum”, a declarat Monica Anghel pentru click.ro, citată de fanatik.ro.

Ce sfaturi le recomandă Monica Anghel celor care vor să dea jos câteva kilograme

Monica Anghel nu are neapărat sfaturi pentru cine vrea să slăbească, vedeta fiind de părere că fiecare persoană trebuie să se simtă bine în propria piele, indiferent că este slabă sau are câteva kilograme în plus.

Cu toate acestea, persoanelor care decid să facă acest pas pentru sănătatea lor, Monica Anghel le recomandă să apeleze la ajutorul unui medic specialist. La rândul ei, vedeta a luat decizia de a da jos câteva kilograme după ce a suferit o operație la coloană.

Se pare că Monica Anghel a slăbit cu ajutorul medicului nutriționist, fără să apeleze la medicamente sau intervenții chirurgicale. În plus, Monica Anghel recunoaște că se simte bine atunci când face fasting.

