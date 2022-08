Cât de mult a slăbit Monica Anghel. Prin ce transformare senzațională a trecut artista: „Ce bine arătați!”

Monica Anghel este de nerecunoscut! Cântăreața și-a dorit foarte mult să scape de kilogramele nedorite, iar acum arată de-a dreptul fabulos. Deși aparițiile sale televizate sunt tot mai rare, aceasta publică des imagini cu ea în mediul online.

În ultima perioadă, vedeta s-a preocupat de aspectul său fizic, iar rezultatele sunt evidente. Aceasta nu a mai fost mulțumită de modul în care arată, motiv pentru care a luat măsuri ce au ajutat-o să slăbească 30 de kilograme.

La vârsta de 51 de ani, Monica Anghel a dezvăluit că duce un stil de viață sănătos și face multă mișcare. Mai mult decât atât, artista a susținut că i s-a schimbat viața de când ține o alimentație sănătoasă și face sport.

Cum arată Monica Anghel acum, după ce a slăbit 30 de kilograme

Monica Anghel este o persoană destul de activă pe rețelele sociale. Aceasta preferă să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața ei, încântând cu imaginile deosebite pe care le publică pe contul de Instagram.

De curând, cântăreața a făcut furori în rândul urmăritorilor cu aspectul său fizic. Toată lumea a rămas surprinsă de modul în care arată acum vedeta.

Citește și: Monica Anghel a vorbit deschis despre operațiile estetice. Ce declarații a făcut vedeta despre acest aspect

Din imagine se poate observa că Monica Anghel a trecut printr-o schimbare radicală, care i se potrivește de minune. Aceasta se mândrește acum cu o siluetă de invidiat și un stil de viață sănătos.

Imaginile distribuite de Monica Anghel pe contul de Instagram reușesc să cucerească inimile fanilor. Artista a lăsat pe toată lumea cu gura căscată cu o fotografie prin care se văd formele sale de invidiat.

Citește și: Monica Anghel, despre cele mai dificile momente trăite în copilărie: „Simțeau nevoia să pună mâna pe mine”

Vedeta a purtat o ținută care i-a scos în evidență talia de viespe, bustul generos și superbele trăsături ale feței.

Reacțiile pozitive și aprecierile prietenilor virtuali nu au întârziat să apară, iar postarea sa a strâns mai bine de 1.600 like-uri.

„Ce frumoase sunteți”, „Ce bine arătați!”, „Ai grijă, Monica. Prea multe kilograme lipsă într-un timp atât de scurt....” sau „Foarte frumos!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Cum a reușit Monica Anghel să slăbească 30 de kilograme într-un an și 3 luni

Monica Anghel a apelat la sport și o alimentație sănătoasă pentru a scăpa de kilogramele nedorite, însă toate aceste rezultate nu ar fi fost posibile fără ajutorul psihologului care a încurajat-o să slăbească.

„Nu trebuie neapărat să mergem la sală, putem să facem mișcare în aer liber. Putem să mergem în parc sau să mergem într-o pădure. Anul acesta împlinesc 51 de ani și nu e vorba despre frumusețe, este vorba despre sănătate și bucuria de a trăi”, a mărturisit Monica Anghel, potrivit spynews.ro.

„Mi s-a schimbat viața, am altă poftă de viață, am alte lucruri în cap, mă văd făcând alte lucruri. Îmi vin idei, am energie. Cu cât mănânc mai puțin, cu atât am ami multă energie”, a mai adăugat ea.

Vezi premiera serialului turcesc care te va fascina. Primele patru episoade sunt disponibile în AntenaPLAY!