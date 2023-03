Monica Anghel și-a schimbat cariera? Ocupația neașteptată pe care o are artista în prezent: „Am avut examenul final”

Monica Anghel a avut, de-a lungul anilor, parte de o transformare spectaculoasă în ceea ce privește fizicul său, artista reușind să slăbească peste 35 de kilograme. Îndrăgita cântăreață a demonstrat că dacă își propune ceva face, iar în prezent se pare că nu are de gând să se oprească aici.

După ce în ultima perioadă a cochetat tot mai mult cu sportul pentru a se menține în formă, Monica Anghel a luat și o decizie care i-a luat prin surprindere pe admiratorii săi. Solista a pus cariera în muzică pe plan secundar, pentru moment, și și-a luat atestatul de instructor de fitness. Iată declarațiile sale!

Citește și: Adevărul despre silueta Monicăi Anghel: „Foarte mulți au spus că mi-am tăiat stomacul”. Cum a răspuns artista acuzațiilor

Monica Anghel a devenit instructor de fitness

Monica Anghel a dezvăluit că a urmat un curs pentru a deveni instructor de fitness, reușind să ia examenul final cu nota 10, atât partea scrisă, cât și cea practică. În viitorul apropiat, cântăreața a explicat că are de gând să pună și în aplicare noile aptitudini dobândite, ajutându-le și pe prietenele sale să lucreze în mod corect la sală, pentru a evita accidentările de orice fel.

„Sunt deja instructor de fitness. Am terminat cursul, duminică am avut examenul final. Am obținut nota 10 și la proba scrisă, nota 10 și la proba practică. Deci acum sunt instructor de fitness. Probabil că voi face undeva, la o sală, împreună cu prietenele mele.

O să mergem toate să ne plătim abonament și o să le spun eu ce trebuie să facă astfel încât să lucreze corect, să lucreze în siguranță, să nu existe accidentări sau să nu existe repercursiuni pe termen mai lung”, a mărturisit Monica Anghel, pentru Antena Stars.

Citește și: Monica Anghel le-a transmis un mesaj celor care o consideră prea slabă. Ce le recomandă persoanelor care vor să slăbească

Ce alimentație are Monica Anghel pentru a-și menține rezultatele

După ce a reușit să slăbească în mod spectaculos, Monica Anghel este în prezent foarte atentă și la alimentație, din dorința de a duce un stil de viață sănătos. Pe lângă sportul la sală, pe care vedeta îl alternează și cu arte marțiale sau echitație, cântăreața are un meniu bine pus la punct, pentru a se menține în formă și a se bucura cât mai mult timp de rezultatele sale.

„Am renunțat total la zahăr și la tot ce conține zahăr. (..) Se întâmplă foarte rar. Cafeaua o beau tot fără zahăr. Eu, când simt nevoia de dulce, mănânc fructe și m-am învățat cu chestia asta.

Mă simt foarte bine, mai mănânc și carbohidrați, mănânc și tărâțe de ovăz. Fac o pâine din tărâțe de ovăz cu psyllium, cu ulei de măsline și cu apă și un pic de bicarbonat. Sigur, nu e așa pufoasă și fragedă cum e pâinea, dar nici nu îmi trebuie. Eu, aproape în fiecare zi, mănânc un iaurt, dar nu degresat, ci unul normal, cu tărâțe de ovăz, și e foarte sănătos.

Mănânc de toate: grătar cu salată, ciorbă cu carne, ciorbă de legume, mănânc spanac, mănânc, nu stau nemâncată. Doar că am grijă ce mănânc. În principiu, mănânc doar de două ori pe zi, o masă la 12 și una la 18. Evident că nu fac lucrurile acestea de capul meu”, a declarat artista recent.

Relația dintre Lia și Petru complică tot mai mult situația ▶ Vezi episoadele noi Lia - Soția soțului meu în AntenaPLAY