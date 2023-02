Monica Bellucci și Tim Burton formează un cuplu de patru luni, cei doi ținând totul secret. Gestul care a confirmat orice zvon

Monica Bellucci și Tim Burton se cunosc de 16 ani, atunci când s-au întâlnit prima dată la Festivalul de Film de la Cannes. Însă, recent, s-a aflat că cei doi sunt într-o relație de aproape patru luni, potrivit Viva.ro. Se speculează că actrița și regizorul ar fi început să formeze un cuplu din octombrie anul trecut, atunci când au participat amândoi la Lumière Film Festival, la Lyon.

Monica Bellucci și Tim Burton sunt într-o relație deja de patru luni

Regizorul și producătorul de film, Tim Burton, spunea la Lumière Film Festival că se simte iubit cum nu a mai fost până acum:

„În întreaga mea viață, nu am simțit niciodată la fel de multă dragoste cum am simțit astă seară. Bine ați venit la cea mai tare înmormântare pe care am avut-o.”, a spus acesta în felul său caracteristic, citat de sursa menționată mai sus.

Se pare că la același festival a fost prezentă și Monica Bellucci, în calitate de invitată de onoare. Cu această ocazie, actrița a fost cea care i-a înmânat regizorului premiul Lumière pentru întreaga activitate.

La același festival, Monica Bellucci și Tim Burton au mers împreună la vizionarea unui documentar mut, realizat în 1895 de Louis Lumière, potrivit elle.ro, citat de Viva.ro.

Tim Burton este cunoscut datorită unor capodopere precum „Corpse bride”, „The Nightmare Before Christmas”, „Beetlejuice”, „Alice in Wonderland”, dar și „Wednesday”, cel mai recent proiect al său care s-a bucurat de un real succes.

Sărutul pasional dintre Monica Bellucci și Tim Burton care dovedește că zvonurile sunt adevărate

Actrița italiană Monica Bellucci și producătorul de film, Tim Burton, au fost surprinși într-un moment extrem de tandru. După ce s-a zvonit că se întâlnesc deja de patru luni, cei doi s-au sărutat pasional în timp ce se plimbau la braț de Ziua Îndrăgostiților, potrivit dailymail.co.uk.

Ambii au optat pentru o ținută închisă la culoare, completată de câte un palton negru, accentuând aura de mister din jurul lor. În plus, frumoasa actriță a ales să își asorteze ținuta elegantă cu o pereche de tocuri.

Monica Bellucci a divorțat în 2019 de artistul Nicolas Lefebvre

Se pare că Monica Bellucci era deja singură din anul 2019, atunci când s-a despărțit de artistul Nicolas Lefebvre, potrivit Viva.ro. În perioada 1997-2013, actrița a fost căsătorită cu Vincent Cassel și are două fiice din această relație.

Într-un interviu pentru Paris Match, în anul 2011, pe când era căsătorită cu Cassel, Monica a vorbit despre dragoste, recunoscând că nu există „rațiune” atunci când vine vorba de relații:

Sunt purtată de moment și de instinct. Fără raționalitate, doar emoții. Iubești sau nu.”, a mărturisit Monica Bellucci.

