Recent, s-a aflat despre noua poveste de iubire a frumoasei actrițe, care i-a obișnuit pe fani cu o viață personală discretă. Conform România TV, Monica Bîrlădeanu și noul iubit ar fi fost surprinși la un resort din Bulgaria, în timp ce se aflau în vacanță.

Citește și: Monica Bîrlădeanu, apariție de senzație în vacanță. Cum arată actrița în costum de baie la 43 de ani

Monica Bîrlădeanu și-a oficializat relația cu noul iubit. Cum se apără în fața zvonurilor cum că ar fi luat un bărbat însurat

Frumoasa șatenă nu și-a expus aproape deloc viața personală, mai ales după ce s-a despărțit de Bobby Păunescu, în 2013. De atunci, Monica Bîrlădeanu a preferat să fie discretă în declarații sau în a se afișa la brațul vreunui bărbat.

De data asta, actrița trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de medicul militar Valeriu Gheorghiță, cel care apărea destul de des la TV și în mediul online pe perioada pandemiei, fiind cel care a coordonat campania națională de vaccinare împotriva COVID-19.

De când și-a oficializat relația, vedeta s-a lovit de mai multe critici conform cărora iubitul ei ar fi, de fapt, un bărbat însurat. În realitate, medicul este un om divorțat, liber să-și trăiască noua poveste de iubire. Monica Bîrlădeanu a lămurit zvonurile care circulă în spațiul public, făcând o postare pe rețelele sociale.

„Dragilor, știu că circulă o știre cu informații eronate vis-a-vis de relația mea personală și ca să nu vă faceți gânduri sau să vă puneți întrebări, îmi doresc să aflați adevărul direct de la mine: partenerul meu de viață e un bărbat absolut necăsătorit, liber de orice obligație. Nu e o relație ascunsă, doar că am acest principiu de care mă țin, să nu vorbesc public despre viața mea personală. Vă îmbrățișez”, a scris Monica Bîrlădeanu într-un InstaStory.

Citește și: iUmor sezonul 12, 8 mai 2022. Monica Bîrlădeanu, roast-ul elegant cu care și-a luat revanșa. „Nimeni nu a fost cu adevărat iertat”

Până să iubească din nou, actrița spusese la un moment dat că a văzut în jurul ei multă dragoste falsă: „Cred în relații profunde și adevărate! (...) Eu nu știu ce înseamnă dragoste adevărată, dar știu că am văzut multă dragoste falsă”, a spus actrița în trecut, în podcastul lui Damian Drăghici.

Într-un interviu acordat pentru Ego.ro, o sursă din anturajul Monicăi Bîrlădeanu a confirmat faptul că noul iubit al actriței este un bărbat divorțat: „Da, au o relație, dar Valeriu Gheorghiță e un bărbat divorțat de ceva vreme. Nu înțeleg de unde atâta vâlvă. Monica nu vorbește niciodată despre viața personală de principiu și nici acum n-o s-o facă”, a spus Aprilia Ivănescu, pr-ul vedetei TV.

Cu ce se ocupă acum medicul Valeriu Gheorghiță, după campania de vaccinare anti COVID

Valeriu Gheorghiță, în vârstă de 41 de ani, lucrează, în prezent, ca manager al Spitalului de Urgență prof. dr. Agrippa Ionescu, din subordinea SRI. Înainte de a prelua această funcție, a activat la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central dr. Carol Davila. Noul iubit al Monicăi Bîrlădeanu a fost căsătorit cu o colegă de facultate, de profesie tot medic, și au împreună doi copii.

„Fiecare avem în profesia noastră momente mai solicitante și poate mai puțin solicitante. Acum e un moment în care trebuie să investim și să ne implicăm foarte mult. Sigur că ne transmitem gândurile bune: să avem grijă de noi, să ne întoarcem sănătoși și cumva ne-am resemnat că asta e situația și că e de datoria noastră să încercăm să gestionăm cât putem de bine lucrurile”, spunea Valeriu Gheorghiță, despre relația cu soția sa, în timpul pandemiei, conform tabu.ro, citează Unica.ro.

La rândul său, Monica Bîrlădeanu a avut o relație cu afaceristul Bobby Păunescu vreme de un deceniu, însă s-au despărțit în anul 2013.

„Treceam printr-o despărţire şi simţeam că nu îmi doresc să împărtăşesc cu nimeni prin ce trec, pentru simplul fapt că … şi astăzi cred că odată ce ai crăpat uşa dormitorului tău, a intrat toată lumea şi nu mai iese niciodată. Toată lumea va avea o părere despre viaţa ta personală. Este o zonă unde eu nu am vrut să dau acces.

Nu pot să zic că era chiar o suferinţă, dar era un moment dificil de gestionat. Eu nu vorbean despre asta nici cu prietenii. Eram în perioada închisă. M-am afundat în treabă, în Los Angeles. Am reuşit să gestionez destul de bine pauza, dar asta nu mi-a anulat notorietatea. Doi ani am stat sub radar, dar asta nu înseamnă că am dispărut”, povestea Monica Bîrlădeanu, în podcastul lui Mihai Morar.

Hamude Kilani dă startul seriei de interviuri cu invitați din sezoanele anterioare Insula Iubirii. Vezi acum, în AntenaPLAY