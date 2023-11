Scrisoarea cutremurătoare a Monicăi Gabor pentru presă, după despărțirea de Irinel Columbeanu. Ce detalii au ieșit la iveală

Despărțirea dintre Monica Gabor și Irinel Columbeanu a luat pe toată lumea prin surprindere. În urmă cu 12 ani, fosta soție a omului de afaceri a trimis o scrisoare cutremurătoare presei, povestind despre situația dureroasă în care se afla.

Monica Gabor și Irinel Columbeanu au trăit o frumoasă poveste de dragoste, iar din rodul iubirii lor s-a născut o fetiță minunată. Căsnicia lor a fost una fericită mulți ani până neînțelegerile și conflictele au deteriorat-o, fapt care a dus la despărțire.

Divorțul dintre ei a fost lung și dificil, plin de scandaluri. La scurt timp de la separarea de omul de afaceri, Monica Gabor a decis să plece în Statele Unite ale Americii pentru cu scopul de a face bani pentru a-și crește fiica. Fosta doamnă de la Izvorani a fost judecată dur pentru alegerea făcută.

Irina a rămas în grija mătușii sale, Ramona Gabor, după plecarea mamei sale. De altfel, Irinel Columbeanu nu a lăsat situația așa și a pornit o luptă pentru custodia fiicei sale, motiv pentru care fosta soție a afaceristului a trimis o scrisoare deschisă presei.

Ce mesaj dureros a transmis Monica Gabor în presă, în plin scandal cu Irinel Columbeanu

Fosta doamnă de la Izvorani a dat cărțile pe față în urmă cu 12 ani, atunci când a luat hotărârea de a vorbi despre situația dureroasă în care se află. Aceasta a povestit, fără reținere, faptul că Irinel Columbeanu a „rănit-o” și continuă să o facă.

„Sunt Monica, deși mi-am dorit și îmi doresc ca acest divorț să fi fost și să fie foarte discret, și de aceea încă de la începutul acestui proces nu am făcut nicio declarație, acum cred că trebuie să înțelegeți adevărata poveste din spatele poveștii. Irinel Columbeanu este omul de care m-am îndrăgostit, cu care m-am căsătorit din dragoste, de foarte tânără, și al cărui copil l-am născut din toată dragostea. Astăzi, totul s-a schimbat, pentru că acesta m-a dezamăgit. M-a rănit iremediabil şi continuă să o facă şi în prezent. Nu pot să mai tac pentru că el mă poate răni şi mai mult şi, poate, până la urmă, reuşeşte să mă omoare.”, a scris Monica Gabor în urmă cu mulți ani, conform spynews.ro.

Fosta soție a omului de afaceri a declarat că preferă să nu scoată la iveală detalii din viața personală, însă nu a avut de ales. Aceasta și-a dorit ca toată lumea să înțeleagă că nu și-a abandonat fiica.

„Irina mi-a fost încredinţată mie şi bineînteles că trebuie să am grijă de ea. Din acest motiv voi face în continuare tot ce este nevoie pentru a-i oferi o viaţă cât mai liniştită, lipsită de griji de orice fel. Eu trebuie să continui să lucrez. Am nevoie de bani pentru ca să pot să am grijă de fetiţa mea şi de mine. Nu am altă posibilitate în acest moment. A trebuit să accept acest job departe de ţară pentru că vreau să strâng banii necesari ca fetiţa mea să aibă o casă într-o zonă sigură, să aibă o viaţă normală. Pentru toate aceste lucruri am nevoie de bani. Deci trebuie să muncesc. Grădiniţa, apartamentul, hăinuţele jucăriile, totul costă bani. Toate acesta şi multe altele sunt datoria mea să i le ofer şi o voi face întotdeauna. Indiferent de sacrificiile pe care trebuie să le fac. Oare o mamă ar trebui sa fie judecată pentru că munceşte pentru a-i putea oferi copilului ei cele necesare? Fetiţa mea merită tot ce-i mai bun pe lume. Vreau sa-i ofer o educatie şi o viaţă pe care orice mamă şi-ar dori să o aibă copilul ei.", a mai adăugat Monica Gabor.