Monica Gabor și Mr. Pink s-au împăcat? Postarea de pe rețelele sociale care a dat-o de gol pe fosta soție a lui Irinel Columbeanu

În ultima perioadă, Monica Gabor a intrat în atenția presei după ce a șters toate pozele de pe rețelele sociale cu Mr. Pink și fiul acestuia, motiv pentru care s-a zvonit că cei doi au pus punct relației.

Mai mult decât atât, speculațiile au devenit tot mai puternice atunci când fosta doamna Columbeanu a stat o perioadă scurtă de timp la sora ei în Dubai. Ramona Gabor a șters pozele cu ea de pe Instagram, după ce aceasta s-a întors în Statele Unite ale Americii.

Deși își ține viața cât mai departe de luminile reflectoarelor, Monica Gabor a publicat o imagine care o dă de gol că este posibil să se fi împăcat cu Mr. Pink.

Ce a publicat Monica Gabor în mediul online, după ce s-a întors în SUA

După ce a petrecut timp cu Ramona Gabor, fosta soție a lui Irinel Columbeanu a luat decizia de a se întoarce în Statele Unite ale Amercii, acolo unde locuiește alături de iubitul ei și băiețelul acestuia.

Monica Gabor nu a oferit prea multe informații despre relația pe care o are cu Mr. Pink și despre mica sa escapadă în Dubai, însă a ținut să lămurească lucrurile prin intermediul unui InsaStory. Aceasta s-a lăsat fotografiată alături de fiul afaceristului, iar mesajul pe care l-a transmis a dat-o de gol, semn că există o posibilă împăcare între cei doi.

Citește și: Monica Gabor, Ramona Gabor și o prietenă, "petrecere în pijamale", în Dubai. Cum se distrează fosta doamă Columbeanu

"Sunt foarte fericită că te văd, Antony", a scris fosta doamnă Columbeanu, vizibil entuziasmată.

Monica Gabor s-a fotografiat în timp ce îl îmbrățișa pe fiul lui Mr. Pink. Cu o pereche de ochelari de soare și o ținută discretă, superba șatenă a radiat de fericire. De asemenea, aceasta a ținut neapărat să împărtășească momentul unic cu prietenii săi din mediul online.

Ce spune Irinel Columbeanu despre relația Monicăi Gabor cu Mr. Pink

Zvonurile despărțirii dintre Monica Gabor și Mr. Pink au luat cu asalt presa. Mai ales după ce s-a speculat că fosta soție a lui Irinel Columbeanu este controlată de milionarul chinez, monitorizată la orice pas.

Totodată, Irinel Columbeanu a păstrat o relație de prietenie cu fosta parteneră pentru că la mijloc este fiica lor, Irina. Pentru că vorbesc mai tot timpul, omul de afaceri a dezvăluit câteva detalii din viața de cuplu a Monicăi Gabor cu Mr. Pink.

Citește și: Ramona Gabor a dat cărțile pe față, după ce a scos pozele cu sora.Ce a răspuns când a fost întrebată dacă Monica mai este în Dubai

"Nu este vorba că se întoarce la mine, nu cred ca este posibil! Sincer să fiu și dacă as avea o confirmare despre despărțirea lor, nu cred ca ar fi bine să o spun. Vreau să fac doar câteva atenții. În presa sunt numai interpretări, nu s-a văzut nimic clar. Nu am de unde să știu ceea ce este în sufletul ei. Eu nu am luat legătura cu Monica. Este ceva diplomat sa nu deschid acest subiecte. Unele speculații nu sunt adevărate nici pe departe. Și sa știți ca cel mai mare lux este sa spui adevărul. Când am spus ca e bine, credeți-mă că e foarte bine. Mie nu mi place sa mă bag în ciorba altuia. Prefer sa ma fac dispărut atunci când sunt cautat.", a spus Irinel Columbeanu, la Antena Stars.

Episoadele integrale din super-serialul "Adela" sunt disponibile pe Antena PLAY! Hai să vezi