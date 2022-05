Motivul pentru care Nadine a decis să se retragă din televiziune și muzică. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut vedeta

Nadine, pe numele întreg Nadine Emilie Voindrouh, este un nume cunoscut în showbiz-ul monden. Cântăreața a încântat privirile telespectatorilor timp de mulți ani cu aparițiile sale spctaculoase de pe micile ecrane.

Deși era apreciată și îndrăgită de foarte multe persoane, artista a luat o decizie total neașteptată atât pentru ea cât și pentru fanii săi. Aceasta a hotărât să se retragă din televiziune și muzică, fără a specificat motivele principale.

Într-un interviu pentru viva.ro, Nadine a dat cărțile pe față și a discutat despre acest aspect important din viața sa. Iată ce dezvăluiri a făcut despre ceea ce a îndemnat-o să renunțe la cariera sa.

De ce a renunțat Nadine la muzică și la televiziune

Nadine a trecut printr-o adevărată transformare de când a decis să renunțe la viața profesională din luminile reflectoarelor. Aceasta a dezvăluit că acum vede succesul cu alți ochi, fiind unul dintre motivele care au făcut-o să lase tot în urmă.

„Pentru că, deși nu trăisem transformarea de care mă bucur acum, intuiam că nu există succes. Succesul despre care vorbesc, la care fac oamenii referire, este o mascaradă. Este praf în ochi. Să am privilegiul de a mă naște pe lumea asta, să pot manifesta chestia asta pe care nimeni nu o poate explica: VIAȚĂ, iar eu să mă gudur că mi-a dat nu știu cine un premiu sau că am câștigat nu știu câți bănuți sau că m-a apreciat nu știu cine…”, a povestit ea, conform sursei citate mai sus.

„Este umilitor. Percep total complexitatea omului care sunt, percep total complexitatea sistemului după care funcționează trupul meu fizic, iar asta mă împiedică să mai percep așa-zisul succes despre care vorbesc oamenii. Pentru mine succes înseamnă, de exemplu, să ating o anume stare a minții sau să reușesc o anume conexiune cu Ființa în timpul meditației în alpha. La vremea la care spui că aveam succes, am lăsat totul baltă pentru că intuiam că despre altceva este vorba. Și am putut renunța pentru că nu percepeam succesul ca pe ceva valoros. Și am avut dreptate.”, a mai adăugat vedeta, vizibil mândră și împăcată cu alegerea sa.

De asemenea, Nadine a ținut să povestească cât de dificil i-a fost să devină celebră la vârsta de 18 ani, dar și cât de greu i-a fost să se acomodeze cu faima: „A fost „derutant pentru că nu aveam educație de acasă. Nu eram un om instruit pe chestiuni simple de viață. Nu știam să fac diferența dintre bine și rău, de exemplu. Nu știam să socializez, să comunic. Nu pricepeam că lucrurile pe care le fac sunt parte dintr-o construcție a ceva… a unei identități atât la nivel personal, cât și social. Am devenit extrem de vanitoasă. Credeam că sunt mai bună decât alții, credeam că merit mai mult decât alții.”

