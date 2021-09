Nadine a intrat la facultate la 44 de ani. Ce studiază vedeta care a luat Bac-ul cu notă mare

Nadine Voindrouh a intrat la facultate și s-a mândrit pe rețelele de socializare cu acest aspect. Este cunoscut faptul că și-a dorit să facă o schimbare în viața ei, iar rezultatul a fost chiar cel așteptată. Iată la ce facultatee studiază vedeta.

Nadine, la facultate la 44 de ani. Vedeta va studia psihologia

Nadine Voindrouh a intrat la facultate la vârsta de 44 de ani și s-a mândrit cu acest aspect pe rețelele de socializare. Va studia psihologia și a scris un mesaj emoționant despre evenimentul acesta.

„Am 44 de ani și am devenit studentă la psihologie la o universitate de stat din America. Am fost acceptată la un program (am să spun în engleză) de Psychology/Undergraduate (Bachelor of Science) - sistem online. Am vrut Bachelor of Science deoarece este orientat programul către cercetare, către știința psihologiei. Am detaliat mai mult pe blog. Nu am cuvinte să îți spun ce înseamnă pentru mine acest lucru. Anul ăsta mi-am îndeplinit două mari visuri, acela de a termina liceul cu Bac-ul luat, și să deveni studenta la psihologie.

Visele se îndeplinesc, nu întâmplător am scris și o carte despre asta. Iar îndeplinirea lor o percep a fi simpla. În cazul meu nu am luat ochii de pe ce îmi doream. Sunt recunoscătoare sortii ca pot studia psihologia la nivel de universitate, și nu de amator așa cum am făcut-o pana acum. Tu iti trăiești visul educational? Ai învățat acele lucruri pe care ai dorit sa le știi? Eu n aș fi putut merge prin viață cu o stare de bine dacă nu mă apucam sa aprofundez aceasta pasiune a mea, psihologia - mintea și comportamentul uman/animal. Te îmbrățișez! P.S. Am scris pe blog despre aceasta noua traznaie a vietii mele educationale” a scris ea pe rețelele de socializare.

Ce mesaj a scris vedeta pe rețelele de socializare când a dat Bac-ul

Iată că, deși și-a început studiile liceale la o vârstă destul de înaintată, Nadine nu s-a dat înapoi și a mers până la capăt, susținând și examenul de bacalaureat, despre care a scris câteva lucruri. Prezentatoarea tv este foarte fericită că a reușit să ajungă până în acest punct al vieții.

Pe 28 iunie, a început prima probă a examenului de Bac. Printre tinerii liceeni s-a aflat și cântăreața și prezentatoarea tv, Nadine. Aceasta își exprimă punctul de vedere cu privire la acest eveniment pe rețelele de socializare.

„Astăzi am trăit una dintre cele mai frumoase zile din viața mea - prima zi de BAC. M am înscris la liceu la 38 de ani, iar azi, extrem de emoționată, la 44 de ani, alături de copiii de 18 ani, am dat și eu una dintre probele examenului maturității. Pentru mine, frumusețea acestui moment are și un simbolism aparte, și anume faptul că trăim într-o lume( Românie) în care un om, indiferent de istoricul său, poate reface/ repara o bucată din viața sa, așa încât să îi fie mai bine pe mai departe și, totodată, să poate face pace cu ce a fost. Pentru mine asta înseamnă că trăim vremuri bune, într-o lume frumoasă. În mod neașteptat, această zi a fost încununată de prezența, în față liceului unde dădeam examen, a profesoarei mele de română, Ancuța Drondoe, și a directorului liceului unde am terminat școală”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.

