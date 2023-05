Motivul pentru care Simona Gherghe și soțul ei nu au organizat petrecerea de nuntă. „Am stat cu frică”

Care este motivul real pentru care Simona Gherghe și soțul ei au decis să nu mai organizeze petrecerea de nuntă, atunci când s-au căsătorit civil. Prezentatoarea TV și partenerul ei, Răzvan Săndulescu, au celebrat de curând șase ani de la cununia civilă, iar cu această ocazie Simona Gherghe a împărtășit și cu admiratorii săi cum a decurs marea zi.

Adevăratul motiv pentru care Simona Gherghe și soțul ei nu au organizat petrecerea de nuntă

Simona Gherghe și-a amintit cu drag de momentul cuniniei civile, dezvăluind totodată și adevăratul motiv pentru care ea și soțul ei au plecat direct acasă după ceremonie, fără să mai orgnizeze clasica petrecere de nuntă alături de cei dragi.

Prezentatoarea de la Mireasa și soțul ei, Răzvan Săndulescu, și-au unit destinele în urmă cu șase ani, în data de 29 aprilie, în cadrul cuniniei civile. La vremea respectivă, noul cuplu a ales să se retragă cât mai repede, fără să mai sărbătorească alături de cei dragi. Admiratorii vedetei s-au întrebat, de-a lungul timpului, care a fost cauza, iar Simona Gherghe a dezvăluit în prezent ce s-a întâmplat în marea zi.

Vedeta a mărturisit că la acel moment era însărcinată în ultimul trimestru și îi era teamă că ar putea naște în orice moment. Din acest motiv, cuplul a renunțat la petrecerea de după căsătorie.

„Acum 6 ani, mergeam mână-n mână la Starea Civilă. Noi trei, căci era și Ana cu noi. Da, eram «foarte» gravidă, atât de gravidă încât am stat cu frică să nu nasc pe-acolo. De la emoții, de la complicațiile pe care le-am avut în ultimele luni în sarcină cu ea. A fost motivul pentru care nici n-am avut o petrecere, după ce am spus marele DA și am devenit doamna Săndulescu. Practic, după momentul respectiv, ne-am suit amândoi în mașină și am venit acasă”, a declarat Simona Gherghe, pe rețelele de socializare.

Cum a decurs ziua în care Simona Gherghe s-a căsătorit civil

Simona Gherghe a mai dezvăluit că fiica ei, Ana, a venit pe lume după trei săptămâni. Cu toate acestea, vedeta a decis să fie precaută, iar marea zi s-a desfășurat într-un mod extrem de romantic, chiar și fără petrecerea de după.

„A, da! Îmi amintesc că totuși m-a trecut pragul în brațe, la intrarea în casă. Norocul lui Răzvan a fost că nu mă îngrășasem prea tare. Mă tot gândeam cum să spun DA-ul ăla să sune într-un fel anume. (cred că toți își construiesc în minte un scenariu despre cum să răspundă mai funny, da lumea oricum râde și aplaudă…)

Nu-mi amintesc nimic, în afară de emoția puternică și acum, căutând în telefon, realizez că nu avem nicio filmare cu marea întrebare. Rămâne, însă, unul dintre cele mai frumoase momente cu noi doi. Peste trei săptămâni, avea să vină pe lume Ana..”, a mai scris Simona Gherghe în mediul online.

Simona Gherghe și soțul ei s-au căsătorit apoi și religios

După ceva vreme, Simona Gherghe și soțul ei au organizat o mică reuniune „secretă”, atunci când au decis să se cununie și religios. Nici atunci însă nu a fost vorba despre o petrecere de nuntă în adevăratul sens al cuvântului.

„Tu îi spui în secret, eu îi zic discret, cã n-am fãcut niciun efort sã nu se afle. Totul a pornit de la ziua lui Rãzvan, care e pe 4 iulie. Ne gândisem sã organizãm o micã petrecere la piscinã. Şi, dacã tot am chemat prietenii şi familia, am zis sã ne şi cununãm religios. Aşa cã asta a fost! Nimic complicat, nu m-am dat peste cap sã organizez cine ştie ce, a fost o petrecere relaxatã”, povestea Simona Gherghe pe atunci.

