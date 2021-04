Nadia Comăneci, 25 de ani de la nuntă. Cât de frumoasă era în rochie de mireasă

Nadia Comăneci, în vârstă de 59 de ani, este căsătorită cu Bart Conner din anul 1996, iar din rodul iubirii lor s-a născut un băiat, Dylan Paul, în vârstă de 14 ani. Cei doi s-au cunoscut la o competiție în 1976, unde ea a câștigat concursul la fete și el la băieți.

Deși timpul a trecut, gimnasta și soțul său sunt la fel de îndrăgostiți, mai mult decât atât, se iubesc ca în prima zi, drept dovadă stau postările ei din mediul online. Aceasta își ține la curent cei 99 mii de urmăritori de pe Instagram cu cele mai importante evenimente din viața sa, iar recent i-a anunțat că ea și Bart Conner au împlinit 25 de ani de căsnicie, însă imaginea pe care a folosit-o a lăsat pe toată lumea cu gura căscată.

Cum arăta Nadia Comăneci în rochie de mireasă

Nadia Comăneci și-a luat prin surprindere prietenii virtuali cu o imagine rară de la nunta sa cu cel care i-a furat inima. Mai mult decât atât, gimnasta le-a mărturisit că astăzi se împlinesc 25 de ani de la marele său pas spre altar alături de Bart Conner.

Ce le-a atras atenția internauților a fost frumusețea răpitoare a superbei gimnaste și rochia de mireasă care i-a venit perfect. Aceasta a ales să poarte în cea mai importantă zi din viața ei o ținută care i-a lăsat la vedere umerii goi și i-a scos în evidență minunatele trăsături ale feței.

"Happy 25 th Aniversary dear @bartconner ❤️❤️", a scris la imagine.

Nadia Comăneci a asortat rochia de mireasă cu un buchet de crini albi, un colier din perle, o coroniță din flori și un voal lung, care i s-au potrivit de minune și i-au scos în evidență atuurile fizice.

Deși timpul a trecut, gimnasta este la fel de frumoasă și a reușit să își păstreze aspectul tânăr de altădată. Aceasta radiază de fericire atunci când se află în preajma soțului, lucru care o face să strălucească.

Reacțiile pozitive ale prietenilor din mediul online nu au încetat să apară. Aceștia au ținut neapărat să le ureze la mai muți ani împreună și să le ofere cele mai frumoase cuvinte.

"Voi sunteți dovadă că dragostea adevărată există! Felicitări pentru cei 25 de ani împreună!" sau "La mulți ani, să fiți fericiță și să vă iubiți mult în continuare!", au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să îi transmită complimente și urări.

Ce spune Nadia Comăneci despre căsnicia cu Bart Conner

Marea campioană la gimnastică a României a vorbit despre mariajul pe care îl are cu soțul ei. Aceasta a mărturisit că s-a lăsat cucerită foarte greu, însă a meritat tot efortul lui de a face acest lucru.

"Cu Bart am concurat la o competiţie în 1976, el a câştigat competiţia la băieţi şi eu la fete. El zicea că am fost greu de prins. Am avut o mare prietenie cu Bart. El e un om foarte simplu şi transparent şi e un tip foarte pozitiv. Eram total diferiţi. Am învăţat de la el să fii pozitiv şi să te bucuri de ce ai astăzi", a declarat Nadia Comăneci, conform Unica.