Narcis de la Bărbulești a devenit viral în SUA. Americanii sunt uimiți de cântarea lui: ”Să o vedem pe Beyonce făcând asta”

Un videoclip în care interpretul de manele Narcis de la Bărbulești cânta la o nuntă din România a făcut valuri peste Ocean, după ce un actor de la Hollywood, Tyrese Gibson, cunoscut pentru rolul lui Roman Pearce din "The Fast and the Furious", l-a postat pe contul său de Instagram.