Narcisa Suciu ia în calcul să se retragă la mănăstire, după ce încheie cu muzica. Ce a făcut-o să ia această decizie

Narcisa Suciu a ajuns să fie una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi, dar a dezvăluit că nu exclude varianta de a se retrage la mănăstire. Iată ce declarații a făcut interpreta!

Narcisa Suciu a mai vrut să facă acest pas și la vârsta de 17 ani, după ce și-a pierdut mama în lupta cu cancerul, însă tatăl ei nu și-a dat acordul, fiind minoră, potrivit Ego. Totuși, se pare că artista nu a renunțat niciodată la acest gând, cel puțin asta reiese în urma declarațiilor sale recente.

Narcisa Suciu a spus că nu exclude varianta de a se retrage la mănăstire

Narcisa Suciu a mărturisit, intr-un interviu pentru Ego, că au mai fost și alte meserii la care s-a gândit de-a lungul timpului. În plus, ea a dezvăluit ce crede acum despre retragerea la mănăstire.

„Nu exclud varianta aceasta, dar nu mă grăbesc! Nu acum! Dar, la un moment dat în viață, spre final, mă gândesc că este o variantă! Care pensie? Nu există în meseria noastră pensie! Nu știu, mă gândesc că, la un moment dat, dacă nu mă mai regăsesc în anturaj și în ce fac în momentul respectiv, este o variantă pentru mine, de ce nu?”, a declarat Narcisa Suciu pentru Ego.

În cazul în care nu ar fi devenit artistă, Narcisa Suciu se gândea că ar fi putut să fie însoțitoare de zbor sau bibliotecară.

„Dacă e vorba despre ce voiam să mă fac când eram mică, pe atunci mă gândeam că aș vrea să fiu stewardesă! Aveam senzația că în momentul în care pui uniforma pe tine deja vorbești toate limbile străine. Asta îmi închipuiam! Pe urmă, la un moment dat, când eram foarte mică, mă uitam la femeia care ne aducea corespondența și punea în cutiile poștale scrisori. Mă gândeam că, dacă aș fi în locul ei, aș putea să citesc scrisorile tuturor! Mi se părea extraordinar! Aș fi vrut foarte tare să fiu ea. Apoi, după ce am mai crescut puțin, m-am gândit că, de fapt, cel mai fain este să fii bibliotecară. Cred că, dacă nu aș fi putut să cânt, asta făceam! Am făcut limbi străine la liceul unde am terminat, dar clasa cealaltă era de biblioteconomie. Cred că mă duceam acolo!”, a mai precizat Narcisa Suciu pentru sursa citată.

Narcisa Suciu și-a pierdut mama când avea 17 ani

Narcisa Suciu și-a pierdut ambii părinți foarte devreme. Mama ei s-a stins din viață atunci când interpreta avea doar 17 ani, pierzând lupta cu o boală nemiloasă, cancerul. Șapte ani mai târziu și tatăl ei a părăsit această lume.

„Părinții mei s-au dus destul de devreme. Mama mea a murit când eu aveam 17 ani și ea avea 51, iar pe tata l-am pierdut când aveam 24 de ani. Cancer. Este cuvântul care pe vremea aia era o condamnare la moarte. Sunt zile în care nu îmi amintesc cum îi suna vocea. Sunt zile în care nu îmi amintesc cum arăta. Țin minte că avea niște zile în care se simțea rău, dar altfel dormea extrem de puțin, ea avea patru copii. Se culca ultima și se trezea prima. Era foarte harnică.”, a declarat Narcisa Suciu în cadrul unei emisiuni, citată de Viva.