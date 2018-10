Nasrin, prezentatoarea matinalului de weekend de la Antena Stars, cerută în căsătorie într-un mod inedit: ”Nu înţelegeam de ce trebuie să facem poze în frig”

Nasrin Ameri, frumoasa prezentatoare a matinalului de weekend de la Antena Stars, a avut parte de surpriza vieții sale. După patru ani de relaţie, iubitul ei a cerut-o în căsătorie, într-un mod cu totul neașteptat.

Cu ajutorul lui Andrei Ştefănescu, iubitul lui Nasrin a strâns la un loc toţi prietenii apropiaţi şi a pus la cale superbă cerere în căsătorie. Deşi la prima vedere părea că va avea loc o banală şedinţă foto, totul s-a transformat în cea mai frumoasă seară pentru Nasrin. Frumoasa prezentatoare de la "Star Matinal de Weekend" a fost copleşită de emoţii şi a izbucnit în lacrimi de fericire.

”Nu înţelegeam de ce trebuie să facem poze în frig, mi s-a rupt și rochia. Habar nu aveam că o să fiu cerută. Când m-am pus cu tine (n.r. Andrei Ştefănescu) pe bancă am auzit melodia noastră şi atunci mi-am dat seama. Îmi place ca momentele importante să le împărtăşesc cu apropiaţii. Eu i-am spus că la cererea în căsătorie vreau să fie familia şi prietenii. Vă mulţumesc. Foarte emoționant", a spus Nasrin la "Star Matinal de Weekend".

"Eu eram cu ea la un ceai, când m-a sunat iubitul ei, am avut noroc că aveam telefonul cu faţa în jos, m-a luat răul. Ea nu s-a uitat în telefonul meu, am răspuns. Am pus telefonul la ureche şi i-am zis că vorbesc cu mama", a povestit amuzat Andrei Ştefănescu despre cum au stat lucrurile cu puţin timp înainte de cererea în căsătorie.