Natalia Mateuț schimbare de look. Cum arată prezentatoare TV cu șuvițe

Se pare că Natalia se bucură extrem de mult de modul în care și-a vopsit părul, iar acest lucru este evident din videoclipurile ei.

Cum s-a lăsat Natalia Mateuț fotografiată de ziua ei

Natalia Mateuț a împlinit pe data de 17 decembrie 2020 frumoasa vârsta de 30 de ani, pe care a celebrat-o prin intermediul unei fotografii provocatoare pe rețelele de socializare. Aceasta și-a dorit să împărtășească vestea cea mare cu întreaga comunitate de prieteni de pe Instagram.

Este evident că prezentatoarea TV este posesoarea unui corp de-a dreptul fantastic, care a lăsat cu gura căscată fanii din mediul online. De ziua ei, Natalia a îmbrăcat un body auriu/negru, care a oferit o priveliște spectaculoasă asupra bustului ei generos.

Pe lângă aceasta fotografie, vedeta a adaugat și o descriere prin care spune tuturor că se simte minunat și că este extrem de fericită.

"It’s my bdaaaay!!! 30 it’s the new 20!!! Sunt incredibil de recunoscătoare pentru tot ceea ce am făcut și realizat până la vârsta asta, de toți prietenii pe care îi am alături de mine, de familia mea minunată. Simt că trec într-o altă etapă a vieții mele, mă simt femeie și mai stăpână pe mine ca niciodată. Iau decizii singură, îmi croiesc singură drumul vieții și sunt reflexia alegerilor mele. Sunt fericită pentru că fac și sunt exact așa cum vreau eu. Bună seara, sunt Natalia și am 30 de ani. Începe o noua eră ❤️🥳🥳🤩🤩 Abia aștept provocările vietii! #30", a spus Natalia Mateuț, extrem de încântată de ceea ce îi rezervă viitorul.