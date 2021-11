Nicole Cherry, costumul mulat de Halloween care i-a pus în evidență burtica de gravidă. Cum arată acum artista înainte de a naște

Nicole Cherry, celebra artistă care se pregătește să devină mamă în curând fiind însărcinată în luna 9-a, a postat pe contul său de Instagram mai multe footgrafii îmbrăcată în costumul pe care și l-a ales pentru Halloween.

Cum arată Nicole Cherry în cea mai mulată salopetă, de Halloween

Vedeta mai are puțin până când o va ține pe micuța ei în brațe, dar nu a vrut să rateze ocazia de a purta un costum de Halloween deși e însărcinată. Ea și a ales o salopetă neagră foarte mulată, care i-a pus în evidență burtica de gravidă și picioarele suple, deghizându-se într-o pisică adorabilă.

Nicole a folosit și câteva trucuri de make-up și și-a prins o fundă neagră în păr.

Noile poze au strâns peste 70.000 de like-uri, iar fanii nu s-au putut abține să nu adauge comentarii laudative la adresa artistei. Ce le-a atras atenția fanilor la ținuta lui Nicole au fost chiar încălțările. Deși tânăra artistă este însărcinată în nouă luni, nu dorește să renunțe la tocuri. Prin urmare, Nicole Cherry a ales o pereche de ghete cu toc.

“Cea mai frumoasă pisicuță cu mica ei prințesică în pântec 🔥🔥🔥❤❤❤🙈🙈”

“Cea mai frumoasa pisicuta 😍😍si cea mai frumoasa mamica”

“Doamne, cât de frumoasa ești!”

“🔥🔥❤️🔥❤️👏😢😮😮😍Miaw 2 inimi într-una singura”

Frumoasa artistăse află în ultima lună de sarcină și se bucură din plin de experiența pe care o trăiește acum. Artista se pregătește intens pentru rolul de mamă și abia așteaptă să își întâlnească fetița.

Nicole Cherry, despre operații estetice

Nicole Cherry a povestit despre operațiile estetice pe care și le-a făcut chiar de la vârsta de 19 ani, atunci când a avut nevoie și de acordul și susținerea părinților pentru a-și mări bustul.

Nicolete Ghinea, pe numele real, a vorbit despre perioada în care se simțea inesigură pe trupul său și a simțit nevoia de a ajunge pe mâna esteticianului care i-a făcut o mărire a bustului foarte reușită.

„Nimeni nu este perfect. Am zile în care îmi găsesc mai multe defecte decât în altele. Da, normal. Fiecare este liber să facă ce consideră că îl ajută să fie fericit și mulțumit cu propria persoană, nu văd nimic rău în asta.

Nu sunt genul de persoană să mintă, mi-am pus silicoane la 19 ani, cu acordul părinților. Mama Natură n-a fost generoasă cu mine și am luat în considerare mereu această opțiune până când chiar am avut curajul și vârsta necesară să trec prin această procedură. Nu am niciun regret.

Cred că totul în viață se întâmplă cu un motiv și chiar dacă acel motiv nu este clar pe moment, se dezvăluie în timp. Nu aș fi fost persoana care sunt și nu m-aș afla în acest punct în care mă aflu acum dacă aș schimba ceva din trecutul meu”, a declarat Nicole Cherry pentru cancan.ro.

