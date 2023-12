Nicoleta Nucă a aflat diagnosticul grav pe care i l-au pus medicii. De ce boală suferă cântăreața și nu știa până în prezent

Nicoleta Nucă a revelat recent că, în urma unor cercetări personale, a descoperit că se confruntă cu o boală grea despre care ea nu știa până de curând.

Artista a dezvăluit modul în care a reacționat atunci când i s-a comunicat acest diagnostic și împărtășește cum au primit cei dragi vestea despre tulburarea sa.

Nicoleta Nucă a aflat de curând că suferă de ADHD. Iată ce declarații a făcut

Chiar dacă în public se prezintă mereu veselă, cu un zâmbet molipsitor și plină de energie, Nicoleta Nucă a păstrat secretul diagnosticului pe care abia l-a aflat recent. Artista a decis să se supună unor investigații medicale amănunțite, iar rezultatul a fost clar: suferă de tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate, cunoscută sub acronimul ADHD.

Ea a explicat că a fost surprinzător de calmă și avea o convingere profundă că suferă de ADHD, chiar dacă nu avea un diagnostic oficial. Odată ce a primit confirmarea, ea susține că toate întrebările ei au găsit răspuns, iar lucrurile s-au așezat în viața ei mai bine ca niciodată.

”Am fost foarte liniștită. Undeva în sinea mea eram destul de sigură ca asta este, ba mai mult, cred că s-au pus lucrurile la locul lor în creierașul meu pentru că până atunci aveam impresia că este efectiv o cameră plină cu de toate și toate grămadă în mijlocul camerei respective și nu știu ce să fac cu ele. După ce am aflat că am ADHD parcă singure s-au așezat pe rafturi, în sertărașul care trebuie. Am căpătat mai multă luciditate, mai multă liniște, că nu sunt stricată”, a spus Nicoleta Nucă pentru Spynews.ro.

Dacă vedeta a primit cu calm și un zâmbet pe buze diagnosticul, și mama ei a avut o reacție relaxată, tratând vestea cu normalitate și fără a o considera o boală gravă. Cântăreața subliniază că aceasta este o trăsătură cu care a conviețuit toată viața și că, ironic, ar fi putut să nu afle niciodată despre ADHD dacă nu și-ar fi arătat un interes mai pronunțat.

Cu toate acestea, după ce a aflat că are această tulburare încă de la naștere, Nicoleta Nucă simte că această caracteristică o face să se simtă și mai specială, iar cei care o iubesc și o sprijină rămân alături de ea la fel de susținători ca întotdeauna.

”Foarte ok, nici nu știu ce să zic, n-a primit nimeni ca pe o veste că vai doamne sunt bolnavă terminal, Doamne Ferește. Este ceva cu ce am trăit o viață întreagă și probabil dacă nu-mi dădeam interesul mai mult acum recent nu aflam niciodată și trăim în continuare bine mersi că poate așa sunt eu, mai dezorganizată, mai haotică, mai aeriană, așa sunt eu. Oamenii de lângă mine, cei care mă iubesc mă susțin oricum și au luat-o ca atare”, a mai zis cântăreața.