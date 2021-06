Nikita Dragun atrage atenția tuturor într-o ținută din latex, roșie ca focul

Chiar dacă pare că nimeni nu o cunoaște, Nikita s-a făcut remarcată de-a lungul anilor datorit frumuseții ei. Frumoasa roșcată este un make-up artist american de renume și un model de excepție datorită trupului ei suplu.

Cine e Nikita Dragun și cu ce se ocupă

De-a lungul anilor, Nikita a avut mai look-uri, de la păr blond, la brunet și acum roșcat, arătând că poate purta orice culoare, fiind o apariție de excepție în toate cazurile.

Nikita se remarcă prin intermediul trăsăturilor sale speciale, având origini vietnameze și mexicane. Frumoasa Nikita s-a născut în Belgia și s-a identificat ca o femeie trans încă din adolescență.

Citește și: Caitlyn Jenner arată diferit acum. Cum i-a schimbat viața transformarea făcută în urmă cu 6 ani

Roșcata focoasă a ajuns să-și facă o carieră din YouTube, având un canal care o ajută să câștige destul de bine. În multe dintre video-urile ei, Nikita a povestit deschis despre tranziția ei. În adolescență, frumoașa roșcată a povestit că obișnuia să facă rost de un buletin fals, fiind identificată drept Nicole.

Afacerea ei pe YouTube a început în 2013 când Nikita și-a deschis propriul canal, acolo unde postează video-uri cu make-up, dar și despre tranziția ei și cât de mult s-a schimbat, încurajând astfel alte femei trans.

Nikita Dragun are o carieră de succes la 25 de ani

Numărul ei de subscriberi a ajuns la 3, 68 milioane, având mai mult de 9 milioane de urmăritori pe Instagram. În 2019, frumoasa Nikita și-a lansat propria linie de make-up intitulată Dragun Beauty, promovând produse vegane, care nu sunt testate pe animale.

În septembrie 2019, Nikita a decis să își lanseze și o serie documentar, despre viața ei, pe Snapchat, numită "Nikita Unfiltered", mărturisind totul despre viața ei de femeie transgender.

Citește și: Cum arată transsexualul Naomi acum! S-a stabilit de mai mulți ani în Elveția unde are o viață lipsită de griji

Se pare că anul 2019 a fost unul incredibil de bun pentru ea de vreme ce a câștigat și premiul Streamy Awards, la categoria Beauty, pentru munca ei de make-up artist. De asemenea, în 2020, Nikita a câștigat The 12th Annual Shorty Awards, la categoria Best in Beauty.

Nikita Dragun, într-o ținută roșie ca focul

În urmă cu puțin timp, Nikita Dragun a fost fotografiată de paparazzi în Los Angeles, la Bootsy Bellows, purtând o ținută roșie incendiară.

Nikita a ales o salopetă roșie din latex, care îi pune în valoare bustul amplu și picioarele subțiri. Frumoasa roșcată a lăsat la vedere și tatuajul de sub bust, atrăgând atenția fanilor.

Cu un machiaj care îi pune în valoare ochii superbi și buzele pline, Nikita a făcut furori, iar paparazzi s-au distrat fotografiind-o pe tânără de doar 25 de ani.