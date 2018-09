Nimeni nu s-a așteptat la asta! Robbie Williams, tată pentru a treia oară. Iată cum au reușit să țină secretul: “A fost o cale foarte lungă şi dificilă pentru a ajunge aici”

Robbie Williams, în vârstă de 44 de ani, și Ayda Field, în vârstă de 39 de ani, sunt cei mai fericiți părinți! În această dimineață, cel de-al treilea copil, pentru care au apelat la o mamă surogat, a venti pe lume.

Soția cântărețului a împărtășit știrea pe o rețea de socializare, dezvăluind că au primit o fetiță superbă ce poartă numele Colette (Coco) Josephine Williams.

“Spionez cu ochisorul meu încă o mânuță. Am păstrat un secret foarte special! Suntem încântați să împărtășim vestea că avem o fetiță…bine ai venit pe lume Collette (Coco) Josephine Wlliams!! A fost o cale foarte lungă şi dificilă pentru a ajunge aici, de aceea nu am dezvăluit nimic până acum. Familia vine în diferite forme, iar această micuța domnișoară, care este biologic a noastră, a fost purtată cu grijă de o mamă surogat incredibilă, căreia îi vom fi etern recunoscători. Suntem extrem de fericiți să avem această frumoasă fetiță în viața noastră, și binecuvântați că trăim într-o lume care a făcut ca asta să fie posibil. La fel cum am procedat cu Teddy și Charlie, va rugăm să respectați intimitatea lui Coco și să permiteți să ne dezvoltăm în această formulă de cinci, #TeamWilliams”, se arată în mesajul publicat pe Instagram.

Cântăreţul Robbie Williams şi soţia sa apar împreună la televiziune, în juriul ediţiei britanice a emisiunii-concurs „The X Factor”.

Cântăreţul Robbie Williams, în vârstă de 44 de ani, fost membru al grupului Take That, a cunoscut-o pe Ayda Field în 2006. Cei doi s-au căsătorit în 2010 și au împreună alți doi copii, Theodora Rose Williams (5 ani) și Charlton Valentine Williams (3 ani).