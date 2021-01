Norvina Claudia Soare, fotografii incendiare pe Instagram. Cât de bine arată fiica „Reginei Sprâncenelor”

„Fata mea face produsele de make-up, de la rujuri la farduri de pleoape, și eu mă ocup de produsele pentru sprâncene. Asta a fost o decizie conștientă, pentru că am vrut ca fiica mea să nu fie fata Anastasiei, ci să fie ea însăși, o persoană care mi-am dat seama că e capabilă, după ce am învățat-o și a lucrat în fiecare departament, ca ea să știe și ca să fiu eu convinsă că are suficiente cunoștințe să poată face această linie. Am stat în spatele ei la început. ”, a declarat Anastasia Soare pentru revista Elle.

Claudia s-a remarcat în afacere și a îmbunătățit-o, fiind cea care a promovat-o maim ult pe rețelele sociale. Recent, Anastasia a create o trusă de farduri pentru mama ei, compusă din nunațele mate pe care Anastasia Soare le prefer.

„Am făcut această paletă pentru mama mea. Este o regină a tot ceea ce înseamnă nuanțe neutre și îmi place ceea ce poartă. M-am gândit ca paleta să conțină aceleași nuanțe pe care ea le folosește în machiajele ei. Este adevărat, nu este o paletă doar pentru ea, este pentru toată lumea care dorește să se machieze cu aceste nuanțe care se potrivesc oricărui tip de ten”, a scris Norvina pe Instagram.

Vezi mai multe imagini în GALERIA FOTO.

Anastasia Soare deține o rețea mondială de saloane de frumusețe și o linie de cosmetice care sunt distribuite în mai bine de 3.000 de magazine din întreaga lume.

Anastasia Soare este cea mai bogată femeie din România, având o poveste incredibilă în spate. Antreprenoarea s-a născut în Constanța, a studiat istoria artei și arhitectura, iar în 1989, a plecat în SUA, alături de fiica ei, Claudia, desi nu cunoștea limba engleză. S-a angajat ca estetician într-un salon din Beverly Hills, unde a observat că nu se punea accent pe înfrumusețarea sprâncenelor. Detectând această nișă a cosmeticii, Anastasia Soare a început să contureze şi să personalizeze sprâncenele în funcţie de structura osoasă a fiecărei persoane.

Anastasia Soare a descoperit o lacună în saloanele de înfrumusețare și așa i-a venit ideea de afacere

„Atunci când petreci suficient de mult timp privind chipuri, realizezi că sprâncenele au o putere de a transforma foarte mare. Astfel, am început să ofer conturarea sprâncenelor ca serviciu separate. Pe măsură ce a crescut cererea pentru acest serviciu, am făcut trecerea de la o cameră închiriată într-un salon la propriul meu salon”, a povestit Anastasia Soare pentru Business Magazine.

În 1997 Anastasia Soare și-a deschis propriul salon de înfrumusețare, iar în 2000 a create o categorie de produse pentru sprâncene, desprinsă din tehnica proprie de pensat. Ulterior, compania care a luat denumirea de Anastasia Beverly Hills a început să creeze cosmetice pentru ochi, față și buze.

În 2019 Anastasia Soare se clasa pe locul 21 în topul Forbes SUA al celor mai bogate antreprenoare, cu o avere estimată la 1,2 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

Anastasia Soare este pe locul 41 în topul Forbes SUA al celor mai bogate antreprenoare

În 2020, din cauza pandemiei, industria cosmeticelor a fost afectată, iar Anastasia Soare a coborât cu 20 de poziții în topul Forbes SUA al celor mai bogate antreprenoare, ajungând pe locul 41, înregistrând o avere de 540 de milioane de dolari în 2020.

Citește și: A construit un imperiu în industria cosmetică. Ce avere impresionantă are Anastasia Soare

Anastasia Soare a mărturisit pentru Forbes că nu a suportat regimul communist și că și-a dat seama că în România nu poate fi liberă așa că și-a luat inima în dinți și a emigrat în SUA, unde a fost ajutată de alți imigranți. Un român a ajutat-o să-și găsească primul job și un mexican, manager de bancă, a ajutat-o să obțină creditul datorită căruia și-a întreprins afacerea care a făcut-o celbră și bogată.