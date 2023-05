Nuntă Gina Pistol și Smiley. Cine sunt nașii „misterioși” ai celor doi miri. Cântărețul a dat din casă!

Ziua cea mare a sosit. Sâmbătă, 27 mai, Gina Pistol și Smiley vor păși atât în fața ofițerului Stării Civile, cât și în fața altarului, prezentatoarea TV îmbrăcând rochia de mireasă, o ipostază pe care admiratorii săi sunt nerăbdători să o vadă.

Cine sunt nașii de căsătorie ai Ginei Pistol și ai lui Smiley. Ce a dezvăluit cântărețul

Deși cuplul a fost discret cu privire la participanții marelui eveniment, în cadrul unui interviu recent, Smiley oferit câteva detalii cu privire la nașii „misteriorși” care îi vor însoți în biserică. Și nu, nu sunt cei care au botezat-o pe fiica lor, Josephine, conform tradiției. Iată ce a dezvăluit cântărețul!

După mai bine de șase ani de relație, Gina Pistol și Smiley își vor uni destinele, după ce, recent, prezentatoarea TV a fost cerută în căsătorie, mândrindu-se cu inelul său de logodnă. Cei doi parteneri au decis să își ducă povestea de iubire la nivelul următor, iar în această zi specială vor avea aproape un alt cuplu important: nașii.

Încă de când au devenit un cuplu, atât Smiley, cât și Gina Pistol, au decis să păstreze discreția, astfel că nici de această dată nu s-au aflat foarte multe detalii cu privire la nuntă. Conform declarațiilor mirilor, marele eveniment se va desfășura la Snagov și va fi lipsit de tradițiile clasice, precum furatul miresei.

Smiley a dat însă ceva mai mult din casă atunci când a vorbit despre nași. Cântărețul nu a oferit nume concrete, însă a dezvăluit că cei doi îi sunt prieteni apropiați și vechi, explicând totodată că nu sunt aceași care au botezat-o pe fiica lor, Josephine, așa cum se obișnuiește. Artistul a ținut să precizeze și că soția lui a pregătit un moment special în cadrul evenimentului. Iată despre ce este vorba!

„Nici la asta nu m-am hotărât (piesa pentru dansul mirilor n.r). Nu știm, pentru că noi nu avem o piesă a noastră. Noi aveam albume întregi. Am nașii lui Josephine și nașii noștri de căsătorie, prieteni vechi. Nu sunt pregătit cu tradițiile astea. Mă interesează dansul găinii. Sigur Gina va cânta la nuntă”, a declarat Smiley, pentru un post de radio.

Povestea din spatele rochiilor de mireasă alese de Gina Pistol

Gina Pistol a dezvăluit că va purta nu una, ci două rochii de mireasă, pe care le-a ales cu grijă și de care s-a îndrăgostit încă de acum ceva vreme. Totodată, prezentatoarea de la Chefi la cuțite a arătat și ce bijuterii a ales pentru marea zi, dar și ce pereche de pantofi va purta, semnată de celebra casă de modă Jimmy Choo.

„Voi avea două rochii. Una de mireasă pe care o să o port la cununia civilă, religioasă și în prima parte a petrecerii, după care o să am una de petrcere. Voiam ceva să-mi fie foarte confortabil, să pot purta ciocate, că nu pot rezista toată ziua pe tocuri. (…)

Mi-a plăcut mie rochia de mireasă a unei prietene, mi-a plăcut materialul foarte mult și după ce m-am dus la ea, mi-a luat măsurile, tot, nu s-a mai găsit materialul acela pe care-l voiam eu. Așa de supărată am fost, am fost tare amărâtă. După nu știu ce a făcut sau cum, dar a găsit un material asemănător, seamănă 80-90%.

Văzusem rochia pe Pinterest și am zis: „Doamne, dacă vreodată o să mă mărit, asta o să fie rochia mea”. După ce a venit cererea în căsătorie, ce credeți, m-am apucat să caut rochia. Nu scria nimic la ea, nu o găseam. O seară întreagă am stat și am găsit-o până la urmă. Acum am dus-o la ajustare”, a povestit recent Gina Pistol.

