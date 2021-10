O mai recunoști? Cât s-a schimbat Laura Vass în ultimii ani. Cântăreața de manele strălucește și pare că a întinerit

Laura Vass a devenit cunoscută la o vârstă fragedă. Se întâmpla în anii 2000, când piesele ei erau printre cele mai ascultate din România. Din păcate, după ce a lansat o mulțime de hit-uri alături de nume mari ale muzicii de petrecere, Laura Vass a dispărut din topuri.

De ce a renunțat Laura Vass la cariera muzicală

Succesul ei s-a spulberat și vreme bună a fost absentă din lumea muzicii. Presa a scris că a sa carieră a avut de suferit din cauza evenimentelor din viața personală.

S-a zvonit că Laura Vass a trecut prin clipe grele din cauza unei relații cu un bărbat căsătorit. Cei doi ar fi fost împreună, vreme de șapte ani, perioadă în care tânăra a suferit mult.

Cu greu, Laura și-a deschis sufletul în fața publicului său și a povestit umilințele pe care le-a îndurat din partea soției partenerului său, care ar fi bătut-o, batjocorit-o și tuns-o.

La acel moment, cântăreața de manele explica faptul că a încercat să lupte pentru relația respectivă, doar că bărbatul iubit era prea gelos.

Ce meserie a avut Laura Vass după ce a renunțat la muzică

După ce a renunțat la cariera muzicală, Laura Vass a plecat în Londra, unde a lucrat în cadrul unui restaurant. Meseria de ospătar o rușina, conform spuselor ei, pentru că localul era frecventat de români care-i ascultau muzica.

„Eu am tras de această relaţie. A fost şi o perioadă roz, dar apoi nu a mai mers. La noi a fost vorba de gelozie. Mă suna mereu şi întreba unde sunt şi cu cine. Am renunţat la muzică pentru el. După ce a terminat relaţia, m-am stabilit la Londra. Au fost ani pierduţi din punct de vedere social. În aceşti ani petrecuţi cu el eu am învăţat multe. M-a marcat tot şi nici acum nu sunt pregătită pentru o relaţie” a spus Laura Vass, la Antena Stars, acum câțiva ani.

Cum arată acum Laura Vass

Laura Vass, a cărui nume real este Laura Brumă, a revenit în industrie după anul 2010, când s-a întors din Anglia. De atunci, însă, piesele ei nu au mai avut succesul scontat, deși are, în continuare, o mulțime de fani.

În mediul online, artista este foarte activă și pare că a întinerit, deși a trecut mai bine de un deceniu de la perioada când piesele ei dominau topurile de manele.

Acum, Laura Vass își poartă părul lung și este foarte preocupată de modul în care arată,

