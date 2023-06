O mai știi? Ce s-a ales de singura româncă de succes din Cetatea Telenovelelor. Cum arata Joana Benedek la 51 de ani

Joana Benedek, actriță născută în România și devenită cunoscută peste hotare, a câștigat popularitate în lumea telenovelelor mexicane în urmă cu peste 30 de ani. Numele ei real este Roxana Joana Benedek Godeanu, dar a ales să folosească pseudonimul Joanna Benedek pentru cariera ei în Cetatea Telenovelelor. Într-o vreme se scria mult despre ea, dar recent fanii nu au mai auzit nimic despre cariera ei.

Joana Benedek a rămas singura româncă de succes din Cetatea Telenovelelor din Mexic | Getty

Cariera Joannei Benedek a început după ce s-a mutat în Venezuela și ulterior în Mexic. În Caracas și-a propus să-și continue studiile din țară, dar ulterior a renunțat la acestea pentru a lucra ca model și a participa la castinguri. În 1997, a semnat un contract cu o prestigioasă companie de cosmetice din New York. În timpul șederii ei acolo, a decis să studieze actoria la Academia lui Susan Grace.

Mai târziu, a fost descoperită de un producător mexican, datorită căruia a explodat cariera ei.

După debut, Joana Benedek a câștigat rapid popularitate și a continuat să joace în mai multe producții de succes. Printre cele mai cunoscute telenovele în care a apărut se numără "Pecado de amor", "Mujeres enganadas", "Amigas y rivales" sau "Destilando amor". Aceste telenovele i-au adus un mare număr de fani și recunoaștere internațională.

Joanna Benedek a reușit să cucerească publicul mexican și a fost considerată una dintre cele mai îndrăgite actrițe străine din telenovelele mexicane.

După o perioadă de succes în televiziune, Joana Benedek s-a retras din industria telenovelor și s-a dedicat altor proiecte personale.

Ce s-a întâmplat cu Joana Benedek după ce a renunțat la aparițiile televizate. Cum arată la 51 de ani

În prezent, actrița mizează pe un ritm de viață mai liniștit și creează o serie de videoclipuri scurte intitulate “TALK TO JOANA ON YOUR INNER JOURNEY”. De ani buni, artista se angajează în dialog direct cu urmăritorii ei prin intermediul acestor clipuri, care pot fi vizionate pe Youtube. Această serie se rotește în jurul unor conversații spirituale.

Pe Instagram, Joana este la fel de activă, mai ales că publică în mod regulat fotografii cu familia, prietenii și animalul ei de companie, Zolito.

Nu în ultimul rând, Joana recomandă propria linie de suplimente nutritive numită „Joanabenedek pruvitnow”. Actrița pare mulțumită cu viața ei actuală, așa că nu există nicio sugestie privind o posibilă revenire la televiziunea mexicană.

Joana Benedek s-a căsătorit la 51 de ani. Cum a arătat în rochie de mireasă

Deși retragerea sa din actorie, în urmă cu mai bine de zece ani, a făcut ca mulți să-i piardă urma, Joana Benedek are în continuare prieteni în industrie, inclusiv actrița Maribel Guardia, care a fost încântată să participe la nunta ei.

Tocmai aceasta a fost cea care a împărtășit ăn 2022 câteva imagini emoționante din ziua nunții Joanei Benedek cu Javier Vargas, potrivit People en Español.

Nunta a avut loc în Mexic și, potrivit jurnalistei Shanik Berman, a fost o căsătorie religioasă la o biserică ortodoxă și la care a participat producătorul Emilio Larrosa, realizator al unora dintre telenovelele în care a jucat. El este și cel care a condus-o spre altar pe fosta actriță.