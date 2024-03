Oana Matache a vorbit sincer despre relația cu Radu Siffredi. Ce crede că i-a unit: „Un lucru puternic”

Oana Matache a spus adevărul despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de Radu Siffredi și a dezvăluit ce experiență i-a unit. Iată ce declarații inedite a făcut concurenta Power Couple România!

Oana Matache și Radu Siffredi sunt unul dintre cuplurile de la Power Couple România. Relația celor doi a fost una destul de controversată la început. Sora Deliei era căsătorită cu Răzvan Miheț, cu care are și doi copii, în momentul în care l-a cunoscut pe artist. Ulterior, ea a divorțat și a confirmat relația cu Radu.

Într-un interviu exclusiv pentru Viva, Oana Matache a dezvăluit ce anume i-a adus împreună, de fapt. Iată declarațiile ei!

Oana Matache, dezvăluiri sincere despre relația cu Radu Siffredi

Deși între Oana Matache și Radu Siffredi există o diferență de vârstă de cinci ani, sora Deliei fiind mai mare decât partanerul ei, acest lucru nu a fost un impediment în calea fericirii lor. În prezent, ei nu sunt doar iubiți, ci și participanți la Power Couple România.

Oana Matache a dezvăluit pentru Revista Viva că un lucru puternic pe care îl are în comun cu Radu Siffredi este faptul că ambii au fost neînțeleși de-a lungul timpului de către oamenii din jurul lor.

Astfel, au regăsit unul în celălalt empatia la care au tânjit dintotdeauna, dar și o anumită libertate de exprimare.

„Eu și Radu, chiar dacă provenim din medii, aparent, diferite și, da, nu am fost înconjurați de aceiași oameni, un lucru puternic pe care îl avem în comun este că, de-a lungul vieții, am fost neînțeleși, de cercul de prieteni, de familie, chiar și în carieră am fost cumva neînțeleși, pentru că mereu am vrut să facem niște lucruri care erau considerate prea îndrăznețe… și e greu să trăiești așa, pentru că tu îți dorești să te exprimi și lumea te bagă într-o pătrățică. Când vine un om la tine și îți spune: <<te văd cum ești tu, pentru că și eu am trăit chestiile astea și le simt>>, este minunat.”, a spus Oana Matache pentru sursa citată.

Oana Matache: „Am descoperit că Radu are frici”

Oana Matache se bucură de faptul că, odată cu experiența Power Couple România, oamenii au ocazia să îl vadă pe Radu Siffredi așa cum este el. La rândul său, sora Deliei consideră că poate învăța de la iubitul ei cum să îi facă pe cei din jur să o placă.

„În primul rând, am descoperit că Radu are frici, nu credeam asta despre el. Eu credeam că este un nebun fără limite, care ar face efectiv orice, dar…este un nebun ce ar face efectiv orice pe Pământ. Odată ce l-ai ridicat trei metri mai sus, nu mai este el, se pierde. E un deliciu de privit, desigur că acolo îmi făceam griji pentru el și mă simțeam puțin vinovată că trebuie să treacă prin treburile astea. Lucrul de care sunt foarte mândră și l-am descoperit la el a fost lejeritatea cu care s-a integrat și a câștigat simpatia întregii comunități Power Couple.

Exact, ăsta a fost șocul tuturor. Omul ăsta chiar e un tip amuzant, care se bucură de viață, atâta tot. Nu ascunde nimic, așa cum mai vorbeau oameni care nu știu absolut nimic despre el. Sunt mândră că s-a văzut cine este Radu, sunt atât de mândră că pot să învăț chestia asta de la iubitul meu, cum să te descurci în societate, cum să faci oamenii să te placă, chiar dacă el e un introvert, acum e vesel cu toată lumea și puțin mai târziu se retrage într-un colț. Îmi place să învăț șarmul ăsta de la el.

(...) Radu a și trăit multe la viața lui, chiar dacă are 28 de ani. Viața lui a început de pe la 16 ani. El a plecat de acasă, s-a descurcat singur, a fost plecat din țară, a trecut prin multe situații, nu știu câți oameni au parte de volumul ăsta de experiențe.”, a mai adăugat concurenta de la Power Couple România pentru sursa citată.