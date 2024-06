Oana Roman a postat un anunț matrimonial pe un grup de Facebook, în căutarea unui nou partener de viață.

După divorțul tumultuos de Marius Elisei, Oana a decis să-și deschidă inima și să își exprime dorințele și așteptările de la viitorul partener într-un mod inedit.

Oana Roman, anunț matrimonial, după căsnicia eșuată cu Marius Elisei. Ce caută acum la un bărbat

Descriindu-se în câteva cuvinte, Oana Roman a făcut un portret sincer și direct al vieții sale actuale: „Dacă e bal, bal să fie! Rog seriozitate 48. Berbec. Copil – fetiță de 10 ani pe care o cresc singură. Divorțată după un mariaj mega toxic. Apar în ziare că aia e, sunt persoană publică și e ceva ce nu se va putea schimba. Deci vin la pachet cu asta. Am casă, masă, mașină și cățel de 40 kg. Restul… E cancan.”

Vedeta și-a detaliat clar și pretențiile de la viitorul său partener, punând accent pe nevoia de liniște și protecție: „Îmi trebuie liniște și sentimentul că cineva mă protejează pe mine şi cele două suflete ce le am în grijă.” Această dorință vine, probabil, ca o reacție la experiențele negative trăite în mariajul anterior.

Oana a subliniat și pasiunea sa pentru călătorii, un aspect esențial în viața ei: „Și musai călătorii, călătoresc mult și e hobby-ul meu preferat. Iubesc Franța și Coasta de Azur mai mult decât orice loc, dar sunt încă multe locuri pe care încă nu le-am văzut.” Astfel, viitorul partener ar trebui să împărtășească sau cel puțin să accepte această pasiune a ei pentru explorarea lumii.

Deși Oana Roman a menționat în postarea sa că speră să rămână discretă, rugându-se „Vă rog eu nu mă dați la ziar cu postarea asta. Na, că am făcut o și pe asta”, cererea sa nu a fost respectată. Anunțul său matrimonial a ajuns rapid pe diverse site-uri de presă, atrăgând atenția publicului și a fanilor, dovadă că viața sa continuă să fie un subiect de interes major.

Această expunere publică neplanificată a demonstrat încă o dată că Oana Roman, în ciuda încercărilor sale de a-și păstra anumite aspecte ale vieții private, rămâne în centrul atenției mediatice. Cu toate acestea, anunțul ei matrimonial oferă o imagine autentică și umană a vedetei, dezvăluind dorințele și vulnerabilitățile sale, într-o perioadă de tranziție și căutare a fericirii.

Cum a reușit să slăbească Oana Roman

De-a lungul timpului, au existat mai multe speculații potrivit cărora Oana Roman și-ar fi mișcorat stomacul pentru a reuși să slăbească. Vedeta a negat zvonurile și a precizat că ceaiurile și procedurile de slăbire noninvazive au jucat un rol extrem de important în acest proces.

„Eu o să vorbesc despre un subiect destul de controversat. Această modă din România a celor care își taie stomacul, toată lumea face operația asta, că au 10 sau 15 kilograme în plus. Mie mi se pare că este periculos, am înțeles că slăbești peste noapte. Eu am fost acuzată că am făcut această operație ca să slăbesc, totuși, eu am slăbit și nu am terminat încă, într-un an și jumătate.

Dacă aș fi făcut această operație, rezultatele s-ar fi văzut într-o lună. Este această magie: <<mamă, îmi tai stomacul, într-o lună am slăbit 30 de kilograme>>. Eu cred că această intervenție se face în anumite condiții, dacă ai afecțiuni sau trebuie să slăbești un număr mare de kilograme.”, povestea Oana Roman, citată de click.ro.