Oana Roman, apariție extrem de îndrăzneață într-o rochie scurtă. Cum s-a filmat după ce a slăbit 20 de kilograme

Oana Roman și-a dedicat ultimii ani procesului de slăbire. Fiica lui Petre Roman s-a confruntat cu kilogramele în plus, dar a făcut tot posibilul să ajungă la silueta pe care și-o dorea. După ce a reușit să slăbească 20 de kilograme, Oana Roman a început să se afișeze în ținute tot mai provocatoare, așa cum s-a întâmplat și acum.

Imagini cu Oana Roman în rochie scurtă, după ce a slăbit 20 de kilograme

Recent, Oana Roman a atras atenția cu o apariție neașteptată în mediul online. Aceasta a dorit să le prezinte urmăritorilor imagini cu o rochie scurtă, care i-a pus în valoare siluetă obținută în urma procesului de slăbire. În dreptul filmării, ea a transmis faptul că este foarte mândră de reușita sa.

„Ai slăbit frumos!”/„Să știi că m-ai motivat și pe mine să slăbesc”/„Chiar poți să fii mândră de tine din toate punctele de vedere”/„Arăți atât de bine! Îți stă minunat”/„Tu ești superbă și se vede așa frumos cum ai slăbit”, au fost câteva dintre comentariile primite de Oana Roman din partea celor care o apreciază în mediul online.

Cum a reușit să slăbească Oana Roman

De-a lungul timpului, au existat mai multe speculații potrivit cărora Oana Roman și-ar fi mișcorat stomacul pentru a reuși să slăbească. Vedeta a negat zvonurile și a precizat că ceaiurile și procedurile de slăbire noninvazive au jucat un rol extrem de important în acest proces.

„Eu o să vorbesc despre un subiect destul de controversat. Această modă din România a celor care își taie stomacul, toată lumea face operația asta, că au 10 sau 15 kilograme în plus. Mie mi se pare că este periculos, am înțeles că slăbești peste noapte. Eu am fost acuzată că am făcut această operație ca să slăbesc, totuși, eu am slăbit și nu am terminat încă, într-un an și jumătate.

Dacă aș fi făcut această operație, rezultatele s-ar fi văzut într-o lună. Este această magie: <<mamă, îmi tai stomacul, într-o lună am slăbit 30 de kilograme>>. Eu cred că această intervenție se face în anumite condiții, dacă ai afecțiuni sau trebuie să slăbești un număr mare de kilograme.”, povestea Oana Roman, citată de click.ro.

Cum reușește Oana Roman să se mențină, după ce a slăbit 20 de kilograme

„Fac ce am făcut și până acum, proceduri, fasting, ceai, înlocuiesc seara o masă cu o băutură care mă ajută să nu îmi fie foame și continui pe drumul acesta, așa, cât de mult se poate. M-am obișnuit așa. A devenit un mod de viață, dacă vrei, nu îl mai simt ca pe un efort. M-am obișnuit așa după doi ani jumătate. În kilograme nu am slăbit enorm, sunt aproape 20, cred. Dar am slăbit foarte mult în centimetri de la procedurile pe care le-am făcut.”, mai spunea Oana Roman, în urmă cu ceva timp, citată de sursa menționată mai sus.