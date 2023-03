Oana Roman, căutată de tatăl copilului ei. Ce i-a răspuns, de fapt, lui Marius Elisei la telefon

După despărțirea definitivă și după ce au apărut mai multe declarații dure, din partea amândurora, în spațiul public, cei doi au îngropat securea războiului, de dragul fetiței lor.

Oana Roman a fost sunată de Marius Elisei, tatăl fiicei sale. Ce și-au vorbit cei doi

Oana Roman a avut parte de o dublă surpriză plăcută de De Ziua Internațională a Femeii. Pe de o parte, fiica sa Isa i-a pictat mamei sale niște flori și i-a dăruit o felicitare, iar pe de alta fostul ei partener a sunat-o să-i transmită că ar vrea să le facă un cadou.

Cei doi au ales să facă pace și să coopereze, din nou, de dragul copilului, iar certurile și discuțiile dure sunt acum de domeniul trecutului.

„Să știi că a sunat să ne întrebe unde suntem că ar vrea să ne dea niște flori, cred, numai că eu nu am avut timp nici să respir azi. I-am spus că-mi pare foarte rău, dar am programul foarte bine organizat, am așa, am așa etc., termin pe la 10, nu știu ce să zic.

Așa că nu ne-am întâlnit pentru că eu am avut treabă toată ziua. (...) Pentru mine, lucrul cel mai important este să se vadă cu Isa și să aibă cu ea o relație foarte bună. Asta e cel mai important. Și cu mine, e normal, să fim civilizați.

De acum încolo, pentru Isa, nu mai facem afirmații. Mergem mai departe, fiecare pe drumul lui, dar având o relație ok pentru ea”, a precizat Oana Roman într-un interviu pentru Antena Stars.

Acum o săptămână, Oana Roman a vorbit la Xtra Night Show, de la Antena Stars, despre situația cu tatăl copilului ei. Marius Elisei a făcut câteva afirmații dure la adresa fiicei lui Petre Roman, peste care fosta prezentatoare TV a ales să treacă cu vederea.

„Eu am încercat să mă abțin. Foarte mulți prieteni de-ai mei mi-au spus că nu înțeleg cum de am reușit să mă abțin. Am zis „nu, dacă tu consideri că am greșit, îmi cer scuze eu, hai să punem punct”. Au fost niște jigniri foarte urâte.

Eu consider că a fi mamă este un dar de la Dumnezeu în primul rând. Eu cred că a spus lucrurile alea la nervi, sunt convinsă că îi pare rău, deși sunt convinsă că nu va spune niciodată. El nu-și cere scuze și nu spune niciodată că a greșit. Trebuie ca Isa să fie protejată.

Trebuie să aibă o relație foarte bună cu el, să iasă cu el, să petreacă timp cu el, pentru că ea a crescut lângă noi amândoi și în continuare trebuie să se întâmple la fel. Eu sunt dispusă să las de la mine foarte mult pentru ca acest copil să fie echilibrat. Să încerci să întorci un copil împotriva celuilalt părinte, nu este oricum ok.

Părinții mei au divorțat când aveam 30 de ani, crezi să mama sau tata mă putea întoarce împotriva cuiva, dacă eu nu aveam vreun gând? Marius Elisei a fost un tată exemplar și vreau să rămân așa pentru că în ultima vreme, de vreun an și ceva, el nu s-a mai preocupat de Isa așa cum a făcut-o până la un moment dat.

Eu vreau să rămână foarte prezent în viața acestui copil. Ruptura este foarte veche, am încercat să o cârpim, nu s-a putut”, a declarat Oana Roman în cadrul emisiunii.

