Oana Roman, declarații despre divorțul de Marius Elisei. Vedeta a discutat despre subiectul delicat care a dus la despărțire

"Nu am avut de ales și merg mai departe pe drumul meu. Atât profesional, cât și personal. Nu a fost decizia mea. Nu a fost dorința mea. Eu am făcut tot ce am putut. Am făcut-o pentru noi, ca familie, dar nu a fost suficient. Am înțeles că nu se poate merge mai departe.", a fost mesajul vedetei de atunci.

Oana Roman, declarații despre divorțul de Marius Elisei

Oana Roman a decis să vorbească despre subiectul delicat care a dus la despărțirea de Marius Elisei chiar în platoul emisiunii Xtra Night Show. Aceasta a oferit telespectatorilor informații importante despre ceea ce a făcut-o să divorțeze după aproape 6 ani de căsnicie.

Vedeta a discutat despre mai multe probleme care au apărut în viața ei în ultima perioadă, printre care și despărțirea de Marius Elisei.

Oana Roman a mărturisit că a ajuns să semneze actele pentru divorț, însă nu și-a dorit să ofere mai multe detalii, pentru că subiectul este unul foarte delicat.