Oana Roman, dezvăluiri emoționante despre atacurile ei de panică: „Nu mai puteam să trăiesc”. Cum a trecut peste perioada dificilă

Citește și: Oana Roman, mesaj cu subînțeles la o luna de la divorțul de la Marius Elisei: „Ale lui sunt încă aici”

„Am început să fac terapie prea târziu. Aveam 30 de ani. Se adunaseră mult prea multe. A avut loc și o despărțire atunci, care a fost foarte grea pentru mine. Ajunsesem foarte rău. Practic nu mai puteam să trăiesc. Făceam 50 de atacuri de panică pe zi. Nu mai puteam să ies din casă. A fost foarte rău”, a mărturisit Oana Roman.

Oana Roman a povestit că pe la 27 de ani începuse să aibă atacuri de panică frecvente:

„Au început așa încet, încet, cred că aveam undeva pe la 27-28 de ani. Reușisem să duc până atunci, până când n-am mai putut să duc. Am făcut terapie vreun an jumate, refuzând să iau tratament medicamentos. Țin minte că odată am făcut un atac de panică îngrozitor, atât de îngrozitor, țin minte că stăteam la etajul 5, într-un bloc vis-a-vis de Sala Palatului.

Eram încă într-o relație în momentul ăla, dar eram singură acasă. Țin minte că l-am sunat și i-am spus: «Dacă nu vii acum, eu mă arunc pe geam». Pentru că simțeam că nu mai pot să respir, simțeam că nu mai am aer. Am deschis toate geamurile.

Mi-a fost frică să ies pe balcon pentru că eu am și rău de înălțime. Stăteam la geam și încercam să-mi iau aer ca să pot să nu mă sufoc. Este absolut cumplit. A fost din ce în ce mai rău și au fost din ce în ce mai multe (n.r. atacuri de panică)”, a declarat Oana Roman.

Cum a reușit Oana Roman să treacă peste o perioadă dificilă din viața ei