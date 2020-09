Oana Roman, în lacrimi după ce a aflat că Adelina Pestrițu are coronavirus. Ce mesaj emoționant i-a transmis vedetei

Adelina Pestrițu a rămas fără gust și fără miros

Adelina Pestriţu este internată într-un spital din Capitală, după ce a fost testată pozitiv pentru COVID-19. Influenceriţa a postat marți noapte pe Instagram stories o filmare în care anunţă că, din păcate, a intrat în contact cu o persoană pozitivă fără să ştie că aceasta este purtătoare de virus.

După ce a rămas fără gust şi miros şi-a dat seama că ar fi bine să se testeze de COVID-19: „N-am ştiut că persoana respectivă este infectată cu Covid, eu mi-am făcut testul după ce am rămas fără gust şi fără miros, mâncam o ciocolată şi efectiv nu mai aveam niciun gust, nu înţelegeam de ce simt ca şi cum aş mânca hârtie. Am venit, mi-am făcut testul, am aflat că este pozitiv, deocamdată starea mea de sănătate este bună. Şi vreau să vă mai spun un lucru, ce situaţie...îmi este teamă pentru mine şi pentru ai mei, dar eu am mare încredere că totul va fi bine. Purtăm mască în continuare, da?”.