Oana Roman s-a filmat fără pic de machiaj. Ce le-a dezvăluit vedeta urmăritorilor ei

În prezent se poate declara o femeie împlinită, însă Oana Roman a traversat câteva perioade grele în viața personală. Fiica lui Petre Roman a fost în trecut ținta comentariilor răutăcioase cu privire la greutatea sa corporală, însă Oana a ales să își vadă de propriul drum, să se axeze pe carieră și să ignore cârcotașii.

După ce a activat ca prezentatoare TV, Oana Roman s-a reprofilat de ceva vreme în sfera online-ului, colo unde se bucură de o comunitate de peste 250 de mii de urmăritori. În ciuda criticilor primite de-a lungul anilor în privința aspectului său, vedeta a demonstrat că nu are niciun complex și s-a fotografiat recent fără machiaj, mândrindu-se cu tenul său.

Cum arată Oana Roman fără machiaj, la 46 de ani

La final de an, Oana a recunoscut că a făcut o retrospectivă a perioadei care a trecut și a analizat cu atenția dacă tratamentele și rutinele sale de îngrijire au dat roade. Vedeta este mulțumită de tenul său natural, care este și rezultatul mai multor ședințe de înfrumusețare, însă și factorul genetic joacă un rol important, spune ea.

Oana Roman s-a fotografiat astfel fără filtre sau machiaj și s-a prezentat în fața urmărtorilor săi exact așa cum se trezește în fiecare dimineață. Mai mult decât atât, aceasta a ajuns și la silueta dorită, după ce a reușit să slăbească 25 de kilograme, exact cum și-a propus.

„E provocarea de sfârșit de an. Aproape 47 de ani. Fără filtre, fără machiaj! Asta sunt. Tenul meu e așa datorită unei bune moșteniri genetice, dar și pentru că folosesc creme bune și fac tratamente cosmetice de top, practic cele mai bune din lume, și pe care vi le recomand”, a declarat Oana Roman în mediul online. Admiratorii săi au apreciat curajul de a se fotografia în această ipostază, fără machiaj.

Oana Roman a reușit să slăbească 25 de kilograme

Nu mai este un secret faptul că Oana Roman a apelat la diverse modalități de a slăbi, de-a lungul anilor, iar acestea se pare că dau rezultatele dorite. Pe parcursul a 3 ani, începând cu 2019, vedeta a reușit să scape de aproximativ 25 de kilograme, iar recent a adresat acest subiect și pe rețelele de socializare, făcând o comparație.

„Unul din lucrurile de care sunt mândră este transformarea fizică pe care am început-o în 2019. Am ales procedurile de remodelare corporală cu cele mai performante aparate de pe piață. Am început în 2019 cu criolipoliza, cu care am slăbit, după 3 ședinte pe zonă, în jur de 12 cm în talie și șolduri (…) Rezultatele sunt vizibile și de necontestat. Am ținut și țin încă și dieta dar voi face o postare separată pe subiect”, a scris Oana Roman azi, pe pagina personală de Instagram.

