Oana Roman, schimbare de look, după ce zilele trecute a fost nevoită să meargă la spital deoarece nu se simțea bine

Oana Roman este una dintre cele mai iubite prezențe media din România, iar notorietatea i-a adus de foarte multe ori aprecieri din rândul fanilor. Iată că, după ce s-a săturat de coafura cu care toată lumea o știa.

Oana Roman, schimbare de look, după ce zilele trecute a ajuns la spital pentru a face o serie de analize

Oana Roman traversează o perioadă frumoasă din viața ei, atât pe plan amoros, cât și profesional. Cariera ei este la apogeu, proiectele nu încetează să apară, iar acest lucru o bucură foarte tare. Însă toată această muncă a ajuns-o și s-a simțit rău, motiv pentru care a fost nevoită să meargă la spital pentru a-și face un set de analize complet, dar și controale de rutină, toate acestea pentru a afla care este situația ei.

Iată că, o pauză este bine-venită atunci când te simți depășit și nu mai ai putere. Așa a făcut și Oana, care a mers la salonul de înfrumusețare pentru a-și face o schimbare de look care a fost foarte apreciată de fanii ei.

Vedeta a publicat o serie de imaigni pe rețelele de socializare, în secțiunea de Instastory, pe Instagram, acolo unde a arătat pas cu pas transformarea suferită la nivelul părului. Vedeta este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo își ține comunitatea de fani la curent cu toate activitățile sale de zi cu zi, cu toate proiecte în care se implică activ.

Oana Roman a ales să facă o schimbare, iar rezultatul a fost cel dorit, iar vedeta s-a declarat mulțumită de ceea ce a ieșit.

Oana Roman, la spital pentru analize după ce a acuzat stări de rău

Fiica fostului premier, Petre Roman, a dezvăluit că este posibil ca evenimentele tumultose prin care a trecut în ultimele luni să-i fi dat peste cap glanda tiroidă.

Vedeta i-a îngrijorat pe fani supă ce s-a filmat și a scris că nu este în cea mai bună formă și i-a anunțat că a doua zi se va duce direct la spital pentru investigații.

"Recunosc că de câteva zile nu prea mă simt în apele mele. Probabil este și oboseala de la toată munca pe care o depunem, pentru că muncim singuri", a spus Oana Roman.

Vedeta a continuat: "M-am hotărât să mă duc să-mi fac niște analize pentru că nu mi-am facut de aproape de 8, 9 luni și mâine dimineață mă duc la spital să-mi fac un set complet de analize, să-mi iau sânge și să văd ce se întâmplă, pentru că îmi e să nu am iar probleme".

"Da, este, foarte important să ne facem analize măcar o dată pe an, cel mai bine ar fi, de două ori pe an, cam la 6 luni. Eu, probabil deja mulți știti, am avut acum ceva ani probleme cu tiroida, am avut o hipertiroidie pe care am tratat-o și de doi ani nu m-am mai dus să-mi fac analize pentru că eram bine, am terminat tratamentul pe care îl luam și acum tare îmi e că de la multe întâmplări și probleme ca la toată lumea, tare îmi e că tiroida mea s-a dereglat iarăși și de asta vreau să mă duc să-mi fac mâine analize ca să aflu exact dacă trebuie să vorbesc cu endocrinologul să-mi fac tratamentul", a spus Oana Roman pe InstaStory.

