Ozana Barabancea, imagine fabuloasă la împlinirea vârstei de 49 de ani. „Sunt în proces de întinerire” – FOTO

Ozana Barabancea a publicat o fotografie cu ea, luni, cu ocazia zilei ei de naștere, la împlinirea vârstei de 49 de ani, în care își arată noua siluetă, obținută în urma transformării uimitoare de care a avut parte în ultimul an.

„Cam aşa mă prezint la cele 49 de primăveri însorite sau răcoroase, pe care le bifez în procesul meu de întinerire. Nu ştiu alţii cum sunt dar eu când mă gândesc la viaţa mea, la câte lucruri frumoase am experimentat, la câte emoţii am trăit, la câtă bucurie am împărtăşit, la câte muzici am aprofundat, la câte tristeţi am consumat, la câte iubiri am lăcrimat, la câte emoţii am acceptat, pot doar să mă bucur că sunt de soi bun”, a scris Ozana Barabancea alături fotografia pe care a publicat-o pe Facebook.

„Şi gena se transmite minunaţilor mei copii. Aleg să fiu fericită”, a mai scris ea.

Ozana Barabancea nu mai arată deloc cum obișnuia, trecând printr-o transformare uimitoare, reușind să slăbească 40 de kilograme.