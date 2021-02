Pentru ei “WANTED” nu ar fi fost doar o glumă. Aceste vedete au fost căutate de serviciile secrete

Serviciile Secrete l-au investigat și pe Snoop Dogg. Rapper-ul a avut mai multe probleme cu legea din cauza referințelor sale cu privire la fostul președinte al SUA, Donald Trump. În videoclipul său din 2017, numit “Lavender”, Snoop a avut mai mulți clovni, printre care unul pe nume Ronald Trump. Personajul îl parodia pe Donald Trump și acest eveniment nu a putut fi trecut cu vederea.

La acea vremea, reacția lui Trump nu a întârziat să apară. El a comentat la videoclipul lui Snoop că are nevoie de “timp la închisoare” și “cariera lui e un eșec”. Deși Serviciile Secrete știau de existența videoclipului, se pare că nu s-au luat măsuri ce implică aplicarea legii în acest sens.

Tom Arnold

Din cauza unor postări pe Twitter, actorul Tom Arnold nu a scăpat nici el de atenta supraveghere a Serviciilor Secrete. El și-a exprimat dezgustul față de Donald Trump în proiectul său din 2018 intitulat “The Hunt for the Trump Tapes with Tom Arnold” în care el încerca să găsească video-uri incriminatorii despre Donald Trump.

Eminem

Piesa lui Eminem “Framed” a atras atenția Serviciilor Secrete și i-a fost întocmit un raport de 40 de pagini, potrivit BuzzFeed News. Povestea piesei arată că Marshall Mathers și-a imaginat că a fost înscenta pentru o crimă, făcând referire la Ivanka Trump.

Într-un interviu din 2017, Eminem a fost surprins că zicea despre Donald Trump că îi face sângele să fiarbă de mânie.